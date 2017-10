Tommaso Lonardo. La tradizione italiana risplende in un bijoux!

I gioielli firmati Tommaso Lonardo rapiscono il cuore per il loro carattere deciso ed estroso, l’armonia dei colori e la perfezione delle forme.

Non solo semplici bijoux, ma anche rivisitazioni curiose ed appassionate del nostro ricco patrimonio artistico e culturale.

Monete e medaglie antiche, simboli religiosi, rosoni delle Chiese, pizzi ricamati all’uncinetto acquistano nuova vita e sembianze per valorizzare gli outfit della donna di oggi, con modernità ed esuberanza.



Tommaso, da dove deriva la tua passione per la moda? Qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nato in una famiglia di creativi. Mia madre, donna eccentrica ed originale, si è sempre distinta in tutti i campi per il suo inconfondibile estro. Mio padre lavora nel settore delle calzature femminili come designer. Ha sempre manifestato una cura ed un’attenzione particolari per ogni dettaglio, a partire dal suo stesso abbigliamento: in tutta la mia vita non l’ho mai visto indossare una tuta o semplicemente delle scarpe da ginnastica! Il mondo della moda fa parte di me sin dall’infanzia e ne sono sempre stato affascinato. Ho tuttavia seguito un percorso scolastico tradizionale, diplomandomi al liceo classico. Mi sono poi iscritto alla Facoltà di Economia di Parma, ma dopo pochi mesi non ho potuto fare altro che assecondare la mia passione e mi sono trasferito a Firenze per frequentare il Polimoda. Successivamente ho seguito un corso di cinque mesi al Central St Martins di Londra. In realtà non ho mai studiato moda, ma soltanto marketing. Oggi tuttavia sono io stesso che penso e sviluppo l’idea di tutti i miei bijoux…la creatività è un’arte innata, che mi appartiene per vocazione naturale.



Quando hai deciso di fondare il brand Tommaso Lonardo?

Ho lanciato il mio marchio due anni fa, pur continuando a lavorare anche per il primo nato, Mercantia. In realtà il mio prodotto è molto diverso, soprattutto per il suo posizionamento sul mercato in un segmento più alto. Utilizzo infatti materiali differenti, tecniche di lavorazione particolari, finiture di grande pregio, pietre semipreziose dalle molteplici sfaccettature. La mia linea è oggi distribuita dai più rinomati department store, come ad esempio Luisa Via Roma. Da sempre collaboro con il loro buyer di gioielli, Ivan Perini, il quale ha subito creduto in me, apprezzando il mio lavoro.



Come nascono le tue creazioni? Quali sono le caratteristiche che ne definiscono l’unicità?

Realizzo sempre quello che mi piace, ciò che acquisterei o che regalerei. Cerco d’inventare quello che sul mercato non c’è. Le mie idee spesso derivano dalla gente che cammina per strada, più che dalle passerelle di moda. Non mi reputo un designer, ma più propriamente un “creatore”. Non sono molto bravo infatti a disegnare, io assemblo. Dispongo le pietre seguendo la mia idea creativa, le incollo sulla carta e dò vita ad un prototipo. Il mio è un metodo di lavoro molto pratico, vecchio stile, che non prevede l’uso delle tecnologie. Le collezioni Tommaso Lonardo si distinguono per il largo impiego dell’oro, tonalità e materiale che adoro. Nei miei gioielli c’è sempre una base del metallo prezioso originale, diversamente acquisterebbero un colore giallo pennarello. Utilizzo monete antiche, medaglie, madonnine, filigrane, rosari…tutto quello che appartiene alla tradizione artistico-culturale italiana più autentica, ammirata in tutto il mondo. Mi piacciono moltissimo anche le pietre, colorate ed originali. L’ispirazione è ovunque: la natura, i parchi di Londra, la storia del costume, gli accessori che adornavano le dame dell’800. La mia personalizzazione, il mio gusto, la mia interpretazione di oggetti e materiali già esistenti fanno poi la differenza.