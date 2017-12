Tità Bijoux, preziosi per tingere di rosso il look di Capodanno!

Tità è stato il primo brand in Italia a realizzare delicate gioie in pizzo, attraverso una speciale lavorazione brevettata, che le rende particolarmente resistenti, leggere e addirittura impermeabili.

La produzione di queste tre donne, creative ed appassionate, tuttavia, non si limita al pizzo, ma prevede una vasta gamma di orecchini, collane e bracciali in pietre dure, metalli semipreziosi e cristalli trasparenti.



Le collezioni a marchio Tità spesso traggono ispirazione da viaggi in Paesi lontani, alla scoperta di paesaggi naturali incontaminati, delle meraviglie del cielo, delle profondità dei mari, delle vivaci metropoli urbane, come ad esempio le linee “Tropical”, “Vie della Seta”, “Milk Way”, “Corals” e “Skyline”.

“Lace e Macramè”, “Inspired” e “Gipsy Queen” fanno invece del pizzo il loro protagonista assoluto: tessuto lieve e pregiato, romantico per definizione, che acquisisce modernità, rinnovandosi in gioielli giovani e glamour, sempre al passo con le nuove tendenze della moda.

In occasione delle festività natalizie, è stata creata una capsule collection a tema, impreziosita da decorazioni caratteristiche, quali renne, slitte, alberelli, fiocchi e pacchetti regalo, che ci accompagneranno anche nei brindisi all’anno nuovo, per un 2018 luccicante e brioso!



Quando parliamo di Tità Bijoux possiamo pensare ad una famiglia creativa tutta al femminile?

Sì, proprio così: siamo io, Céline, mia sorella Sophie e nostra madre Laura. Tre creative, ciascuna con il proprio estro e la propria personalità, che fortunatamente però si muovono sulla stessa lunghezza d’onda. Certo, le litigate sono all’ordine del giorno, ma siamo molto unite e ci riappacifichiamo subito, mosse da un obiettivo comune: dare vita alla nostra linea di gioielli, con passione ed entusiasmo!



Qual è stato il vostro percorso di crescita umana e professionale?

Tutte e tre abbiamo alle spalle una formazione umanistica: mia madre ha studiato lingue orientali a Parigi, io ho frequentato la facoltà di Lettere all’Università Cattolica di Milano e mia sorella ha studiato Storia dell’Arte. Mia mamma è una decoratrice e ha viaggiato per il mondo al seguito di famosi architetti, mia sorella ha studiato scenografie e attrezzistica alla Scuola del Teatro presso la Scala di Milano, io ho iniziato ad appassionarmi ai gioielli durante i primi anni di università e a confezionarli per le mie amiche. Ma la nostra scuola più importante sono stati i viaggi a contatto con realtà e culture differenti. Io e Sophie siamo nate a Parigi, poi ci siamo trasferite con la nostra famiglia a St. Martin, nei Caraibi, ed infine siamo approdate a Milano. I viaggi ci hanno aperto la mente, rappresentando sempre una fonte privilegiata d’ispirazione. Ogni esperienza in Paesi lontani ci ha regalato nuovi spunti per le nostre collezioni.



Quando e com’è nato il vostro brand? Come mai avete scelto il nome “Tità”?

Tità è nato un po’ per gioco e un po’ per passione. Io e mia madre, quando la sera ci ritrovavamo a casa insieme, ci divertivamo a creare gioielli: questo hobby ci univa e al tempo stesso ci rilassava. Senza accorgercene, durante le nostre chiacchierate sul divano, abbiamo realizzato una vera e propria collezione di bijoux, che abbiamo iniziato a regalare alle amiche. Tramite il passaparola, le richieste si sono moltiplicate e il laboratorio di decorazione di mia madre è diventato il nostro primo punto vendita! Nel giro di un paio d’anni abbiamo deciso di dedicarci esclusivamente alla produzione di accessori preziosi. “Tità” proviene dalla nostra storia di famiglia: oltre ad essere il mio terzo nome, è anche il nome di battesimo di nostra nonna, una donna forte ed indipendente che, nonostante i suoi 88 anni, ci aiuta e ci sostiene nella nostra attività.



Da dove deriva la vostra passione per i preziosi? Cosa rappresentano per voi i bijoux?

A 16 anni mi è stato finalmente permesso di farmi i buchi alle orecchie…adoravo gli orecchini e ho iniziato a collezionarli. Mia madre da giovane ha lavorato in una gioielleria a Parigi, a Place Vendôme, e si è così appassionata ai preziosi. Il coinvolgimento di Sophie è arrivato invece in un momento successivo, quando Tità era già avviata, e anche lei è entrata a farne parte. Abbiamo scelto il mondo della bigiotteria perché i bijoux, rispetto ai gioielli tradizionali, ci consentono di divertirci di più e di esprimere la nostra creatività senza limiti, sperimentando materiali e forme sempre nuove. Questi oggetti preziosi rappresentano per noi uno strumento originale per giocare con la moda: possono personalizzare un capo basic e catturare l’attenzione più di qualsiasi altro accessorio.