Swarovski: il cristallo in difesa delle donne

Swarovski , da 120 anni simbolo di luce, bellezza e cristallo di qualità, lancia una campagna di comunicazione sui temi della parità e della tutela dell'universo femminile per contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme e in qualunque luogo si manifesti. L'iniziativa è in collaborazione con Doppia Difesa, l' associazione Onlus fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, attiva nella difesa e nel sostegno delle donne contro discriminazioni e violenze . Per l'occasione la maison propone anche alcune nuove varianti dei bracciali Slake e Stardust, vere icone del marchio.

La campagna vuole promuovere un messaggio di sensibilizzazione attraverso i media e i negozi e i punti vendita Swarovski di tutta Italia: si propone di mettere in luce la straordinaria complessità del mondo femminile: come i cristalli, le donne hanno infatti infinite sfaccettature: sono madri, moglie, figlie, sorelle, ma anche amiche e professioniste.



Per tutto il mese di maggio chi sceglie un bracciale Slake o Stardust contribuisce all’impegno di Swarovski a favore di Doppia Difesa: un aiuto concreto per proteggere e sostenere le donne vittime di discriminazioni, abusi e violenze.



“Nel 2014, le donne uccise per mano di un uomo sono state 152: una ogni due giorni e mezzo,” ricordano Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker. “Si registra inoltre un’ampia diffusione di atteggiamenti fortemente misogini, come dimostra tra l’altro un recentissimo studio che ha rilevato su Twitter oltre un milione di tweet recanti 'parole di odio’ contro le donne. Se tantissimi uomini insultano le donne è perché in Italia manca ancora un’efficace educazione all’uguaglianza e alla diversità, al rispetto reciproco e alla complementarietà: diseguaglianza e discriminazione sono profondamente radicate nella vita quotidiana. La proliferazione di messaggi offensivi finisce tra l’altro per incitare al dileggio e all’odio: dalla violenza verbale alla violenza fisica il passo è molto breve” . Ecco perché, continuano Giulia e Michelle, è particolarmente importante concentrarsi sulla prevenzione. Solo una capillare attività di sensibilizzazione può aiutare a diffondere una nuova mentalità.



“Siamo lieti di dare il via alla collaborazione con Doppia Difesa,” spiega Michele Molon, Managing Director di Swarovski CGB Italia, “per sostenere insieme le donne e rendere omaggio alla loro bellezza, che come il cristallo sa brillare di mille luci diverse ogni giorno. Abbiamo scelto come frase simbolo di Swarovski 'Extraordinary Everyday': con i nostri gioielli vogliamo dire alle donne che possono e devono sentirsi straordinarie ogni giorno. Perché lo sono realmente, e un dono Swarovski è semplicemente il modo perfetto per ricordarlo.”



I gioielli al centro dell'iniziativa sono disponibili nei negozi monomarca e punti vendita Swarovski di tutta Italia.