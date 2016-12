Stile ad alta quota: come è cambiata la moda nelle divise delle hostess

Le hostess delle grandi compagnie aeree sono sempre state considerate icone di bellezza, di stile e di eleganza. Per questo l’evoluzione delle loro divise è un indicatore di come sono cambiati nel corso dei decenni il gusto e la sensibilità legati all’eleganza e al fascino femminile. Una bella mostra, intitolata “A History of Airline Uniform Design” e allestita presso l’Aeroporto Internazionale di San Francisco, ripercorre questo processo attraverso gli outfit delle assistenti di volo delle maggiori compagnie aeree negli ultimi 85 anni.

Frank Smith ha creato questo outfit per la Pan Am nel 1971. E' stata definita "l'uniforme dell'era dei super jet". OTO©SFO Museum/IBERPRESS

L'uniforme di Jean Louis per United Airlines in uso dal 1968 al 1970. FOTO©SFO Museum/IBERPRESS

Sono esposte oltre 70 divise complete di tutti gli accessori, disegnati dalle maggiori griffes internazionali, tra cui Dior, Yves Saint Laurent and Vivienne Westwood, ma anche da stilisti sconosciuti al grande pubblico, con pezzi che spaziano dagli anni Trenta ai giorni nostri. Hanno volato nelle cabine degli aerei delle maggiori compagnie di tutto il mondo, comprese le scomparse Pan Am, Britain's Virgin Atlantic e Australia's Qantas, Il pezzo più “antico” risale agli anni Trenta e appartiene agli equipaggi della Boeing Air Transport, oggi United Airlines, e sembra ispirato alle uniformi militari delle infermiere.



Uno dei capi più curiosi, che rappresenta in pieno lo stile degli anni Sessanta, è la divisa create da Emilio Pucci per Braniff International Airways (non più attiva dal 1982). L’uniforme ha un disegno psichedelico nel colori viola, rosa e azzurro, un cappello a bombetta e stivaletti di pelle verde.