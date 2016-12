Stagione primavera/estate 2015: un riciclo garantito

11:42 - Torniamo a parlare delle nuove tendenze o meglio di quello che indosseremo fra qualche mese. Perdonatemi se distinguo con l’accetta le nuove tendenze da quello che indosseremo ma, nella moda come nella vita, bisogna stare attenti a non inciampare sulla storia.

Perché parlare di tendenza vuol dire ‘marchiare il tempo’, vuol dire che un capo scivolerà momentaneamente nei meandri dell’armadio, ma poi verrà riesumato come una reliquia religiosa. Al contrario di capi come la minigonna che da quando sono stati lanciati sul mercato non hanno mai perso colpi. Naturalmente in alcuni momenti sono stati al top, in altri meno, ma rimangono sempre lì. La minigonna è una reginetta che non lascia lo scettro da più di mezzo secolo, malgrado molti ‘becchini’ della moda le abbiano dato l’estrema unzione più di una volta. Resisti mini, siamo con te, anche se molte di noi non hanno neanche più l’età per guardarti, ma ci piaci lo stesso.



Chiarito il concetto di capo di tendenza o must se preferite, è facile capire che molti capi che abbiamo nel nostro armadio rimarranno lì con poche speranze di essere riciclati. Lo so che, il più delle volte, li guardiamo con aria affranta pensando a quanto abbiamo speso per possederli, ma esistono le meteore pure nella moda. Attenzione: non vi dico di dar fuoco o di buttare dalla finestra i capi obsoleti che dimorano nel vostro guardaroba, ma di accettare l’idea che lo stile richiede impegno e dedizione: quindi, organizzatevi. Salvateli in qualche modo, tipo andando da una brava sarta/o per recuperare la stoffa e farvi fare un abito, una gonna o un pantalone; ovviamente potete anche decidere di lasciarli così come sono, nella speranza che il capo inquisito non sia una meteora. Libere di farlo ma almeno toglietelo dall’armadio, vi ricordo che non è una discarica per tutti i capi che avete. Merita rispetto! Inoltre, un sano ordine vi risparmierà l’inquietante domanda mattutina “che mi metto oggi?”.



Tornando ad occuparci della stagione primavera/estate 2015, dovete sapere che fra i must rivedremo le mitiche borse a secchiello, di quelle che tiri i lacci in verticale per chiuderla e ti auguri che non si rompa, altrimenti si salvi chi può: dalla borsa di una donna possono uscire anche oggetti dalla natura misteriosa e sconosciuta. Un passante di genere maschile potrebbe non riprendersi più dallo shock. Rivedremo i vestiti e le gonne a quadri con un po’ di giallo sparso ovunque. Attenzione, preparatevi al giallo perché quest’estate esploderà in tutte le sue declinazioni. Saremo un universo di ‘palle di sole’ pronte a conquistare uffici grigi e ad incantare persone noiose. Il mio adorato rosso non abbandonerà la scena e anche lui esploderà in una estasi di passione. Il bianco e il nero continueranno a dominare le ‘passerelle stradali’, quindi potete tranquillamente riciclare quello che avete acquistato in questi anni; anche le enigmatiche righe e i divertenti pois (anche se un po’ di meno) non abbonderanno le vette del successo.



Insomma possiamo tranquillamente affermare che fra qualche mese non dovremo abbattere il nostro guardaroba per rivoluzionarlo, basterà semplicemente fare un po’ di ordine. Finalmente quando apriremo l’anta del nostro armadio non ci sentiremo più immerse in un quadro antico. Potremo riciclare i vecchi acquisti e magari riusciremo a nascondere dentro uno scatolone i capi usati e riusati e strapassati di moda.