Tendenze sposa: le lunghezze si accorciano

07:00 - Semplicità diviene sinonimo di bellezza e il taglio corto e composto diviene elemento di innovazione rispetto al passato. Vicino a lunghi abiti da sposa Max Mara propone modelli fino al ginocchio, lasciando scoperte le spalle e prediligendo scolli a barchetta.



Giuseppe Papini propone abiti corti armonizzando la tradizione con l’innovazione in una trama di pizzo delicatissimo e raso. La sua è una sposa preziosa che indossa sete pure italiane, arricchite da pizzi francesi e ricami su organza .

Nuvole vaporose solcano, poi, la passerella di Atelier Aimée, le movenze sono briose e i giochi di colore donano un’aurea di modernità alla sposa. Il pizzo si tinge di colore e le lunghezze diventano asimmetriche, cortissime sul davanti e lunghe dietro.

Sposa leggiadra ed eterea infine per Blumarine che con tralci fioriti e rose di pizzo arricchisce il tulle vaporoso in un’atmosfera da fiaba.

Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it