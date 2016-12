Sposarsi in settembre

07:00 - Sposarsi dopo l'estate per ripartire in due. Se le proposte per gli abiti da sposa sono innumerevoli, nella scelta l'imperativo rimane lo stesso: freschezza e apertura verso una nuova vita che è condivisione, gioia e brio.





Alberta Feretti sceglie il bianco, candido come la neve, abbinando al raso finissimi ricami a mano. I tessuti sono preziosi: organza, seta, chiffon, taffetà e pizzo per esaltare la femminilità. Infine virtuosismi sartoriali per animare le superfici con plissé, balze e fiocchi volumetrici.



Aristocratica ed elegante è la sposa di Blumarine che si muove leggiadra avvolta da finissimi panneggi. Accanto alle proposte ossequiose alla tradizione rigorosamente in bianco, tante quelle in chiffon rosa che accarezzano la silhouette delicatamente per poi aprirsi in fiocchi morbidi. Luce grazie a cascate di cristalli Swarovski e jais e morbidi volumi di tulle per un tocco di eleganza e sensualità.



