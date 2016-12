Accessori da sposa: allure romantica e giochi di luce

07:00 - Spesso la sorte di un abito da sposa è affidata a un dettaglio speciale che riesca a esaltarne la bellezza. La scelta di un vestito da sposa non può mai prescindere da quella di un accessorio capace di illuminare il viso come, per esempio, fermagli lucenti, diademi e orecchini luminosi.

Va da sé che gli stilisti danno libero sfogo a libertà e fantasia per rendere unica la sposa nel suo giorno di festa.



Dodo Adami si diverte a utilizzare il pizzo lyon che come un'edera rigogliosa si disperde fra i capelli delle sue spose.

Numerose sono le ispirazioni floreali anche per i diademi di Swarovski firmati Bhldn, brand da sposa americano che propone tantissimi modelli adatti a ogni capigliatura, a un prezzo modico.

Cerchietti e fermagli lucenti anche per Pronovias che li abbina a orecchini pendenti con brillanti.

Bhldn propone orecchini effetto "shining", adatti a soddisfare ogni gusto. E con prezzi contenuti.

Infine, per un tocco di originalità tutto made in Italy, le creazioni di Alessandra Zanaria, uniche nello stile e facili da indossare.

