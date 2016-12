Sommergetevi di gonne: sono loro le vere reginette dell’estate

“Si potrebbero definire questi due look l'uno alla Doris Day e l'altro alla Marilyn Monroe”. Questi due stili avevano in comune la vita molto stretta e in evidenza, tanto che “la figura a clessidra diventò la forma più ambita delle donne di quegli anni”. Ma arrivare al risultato non era per niente semplice e piacevole, infatti tornò di moda la cosiddetta biancheria intima rigida: corsetto, imbottiture sui fianchi e “bullet bra”, un reggiseno inventato con il solo intento di trasformare il seno delle donne in un'arma, una specie di mini missile pronto a sparire al primo gesto inconsulto. All'epoca si parlò, infatti, di reggiseno a proiettile. Chissà se qualche uomo finì sotto l'attacco del soldato reggiseno!



Le gonne ampie e le sorellastre sottogonne, ancora più gonfie delle sorelle, lanciarono un look che si prolungò fino ai primi anni Sessanta, poi arrivò la minigonna e gli occhi degli uomini si incollarono, a volte rimanendo appiccicati anche per giorni, sulle cosce femminili. Oggi di gonne se ne vedono di tutti i tipi e gli occhi indiscreti ormai si sono abituati al lungo e al corto, tanto fissano e basta.



Purtroppo il problema della gonna rimane la scomodità : per questo i pantaloni sono più gettonati e adatti a tutte le occasioni, o quasi. Quest'opera di stoffa a volte è troppo corta e quindi non adatta a tutte le occasioni, ma soprattutto non ideale per tutte le donne; altre volte, invece, la loro lunghezza incerta tra le ginocchia e i polpacci richiede una scarpa adatta e una certa regolarità nelle forme, questo vuol dire che se non si sceglie con attenzione la stoffa e il taglio si rischia di sembrare sempre pronta per una festa in maschera, anche se il Carnevale è finito da un pezzo.



Le scarpe nella scelta della lunghezza della gonna sono importantissime. Io consiglio sempre i tacchi, difficilmente sbaglierete: come diceva Marilyn Monroe “Non so chi abbia inventato i tacchi alti, ma tutte le donne gli devono molto”.



Poi abbiamo le tanto osannate gonne lunghe fino alle caviglie anche se, per la gioia delle ditte di pulizia e delle lavanderie, ne troviamo di lunghe fino ai piedi, addirittura con il riporto sotto le scarpe – chi le indossa ovviamente lavora o ha lavorato in un circo come trapezista perché per evitare di planare sull'asfalto ci vuole abilità. Vi prego optate per quelle fino alla caviglia oppure fate l'orlo, in fondo anche i vostri alluci, anche se 'cicciottelli' e storti, hanno diritto ad un raggio di libertà estiva.



Per finire questa breve carrellata abbiamo le gonne a ruota o in stile tirolese, bellissime se indossate con una camicia, così come avveniva negli anni Cinquanta. Questo look, grazie anche alle serie tv ambientante in quel periodo, si sta facendo largo a suon di sgomitate di stile (e in fondo non sarebbe la prima volta: negli anni Ottanta era già esploso in maniera dirompente). Vi consiglio di acquistare almeno una gonna e vedrete che non vi pentirete. Sarete sempre impeccabilmente eleganti. "La moda è la raffinatezza che corre davanti alla volgarità e teme di essere sorpassata. (William Hazlitt)