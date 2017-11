Serena Ferrari. L’emozione prende forma e risplende in un gioiello! Ufficio stampa 1 di 29 Ufficio stampa 2 di 29 Ufficio stampa 3 di 29 Ufficio stampa 4 di 29 Ufficio stampa 5 di 29 Ufficio stampa 6 di 29 Ufficio stampa 7 di 29 Ufficio stampa 8 di 29 Ufficio stampa 9 di 29 Ufficio stampa 10 di 29 Ufficio stampa 11 di 29 Ufficio stampa 12 di 29 Ufficio stampa 13 di 29 Ufficio stampa 14 di 29 Ufficio stampa 15 di 29 Ufficio stampa 16 di 29 Ufficio stampa 17 di 29 Ufficio stampa 18 di 29 Ufficio stampa 19 di 29 Ufficio stampa 20 di 29 Ufficio stampa 21 di 29 Ufficio stampa 22 di 29 Ufficio stampa 23 di 29 Ufficio stampa 24 di 29 Ufficio stampa 25 di 29 Ufficio stampa 26 di 29 Ufficio stampa 27 di 29 Ufficio stampa 28 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La stilista vicentina affida la realizzazione delle sue creazioni esclusivamente alle mani esperte di artigiani locali.

Gioielli unici, fatti a mano, in grado di coniugare passato e futuro con armonia ed equilibrio. Creazioni romantiche e femminili, ma al tempo stesso versatili e glamour, sempre al passo con le nuove tendenze della moda. L’alta qualità delle lavorazioni e le linee dal design contemporaneo trasformano il metallo più prezioso in gioielli pregiati ed esclusivi, pensati per personalizzare con eleganza ed ironia gli outfit della donna di oggi, dinamica e sofisticata.



Serena, da dove deriva la tua passione per i gioielli? Cosa rappresentano per te questi accessori?

I bijoux rappresentano da sempre il mio mondo. Sono nata e cresciuta in una famiglia che lavora nel settore orafo e che mi ha trasmesso la passione per questo mestiere. Da bambina mi divertivo a giocare con le pietre preziose e colorate della nostra azienda. Sono sempre stata affascinata dalla storia che ciascun gioiello è in grado di raccontare. La mia è una passione che prescinde dalla materia e dalla forma. Essa deriva da “quello starmi sulla pelle”, tipico dei gioielli, come accade con certi amori…



Qual è stato il tuo percorso di formazione? Quando è come è nata l'idea di fondare il brand Ishwara Jewels?

Dopo gli studi in Marketing ed Economia, qualche anno nell’azienda di famiglia e varie esperienze di collaborazione nel mondo del gioiello, ho sentito il desiderio di mettermi alla prova e di creare un brand tutto mio, una linea di bijoux che mi rappresentasse e che io per prima desiderassi indossare. Nel 2014, in concomitanza con le sfilate della moda parigina, ho presentato la mia prima collezione.



Come mai hai scelto di non usare il tuo nome per firmare le tue creazioni? “Ishwara” che cosa significa?

Il mondo e la cultura orientali mi affascinano da sempre ed è proprio da lì che il nome ISHWARA trae origine. Nella tradizione induista Ishwara è l’entità che provvede alla creazione, la divinità immanente nelle cose, una sorta di anima del mondo. Nei miei gioielli infatti è racchiusa un’anima del tutto particolare: il cuore di ciascuno di essi è fatto di bronzo, ricoperto esternamente da una spessa lamina d’oro. Questa tecnica di utilizzo dei materiali, che prevede la laminazione di un foglio d’oro 14k su una base di bronzo, fa sì che le mie creazioni mantengano nel tempo, anche per decenni, la loro autentica colorazione, senza subire quell’effetto di deterioramento tipico dei gioielli "bagnati d'oro". La quantità di metallo prezioso è infatti molto più elevata rispetto ad una normale placcatura galvanica.



Quale ruolo assume l’artigianalità Made in Italy nella realizzazione dei tuoi gioielli?

Le mie creazioni sono tutte rigorosamente Made in Italy. Ogni pezzo è unico perché realizzato completamente a mano da me e dagli abili artigiani vicentini. Sono orgogliosa di poter collaborare con mastri orafi di straordinaria esperienza, grazie ai quali i miei gioielli risplendono di passione, cultura manifatturiera e tradizione.