Scalo Milano , l’unico outlet cittadino a quindici minuti dal centro, diventa ora il primo Outlet del Design in Italia e raggruppa in un unico polo i principali brand di eccellenza. Si tratta di negozi monomarca che offriranno ai consumatori sia le ultime novità a prezzi di listino, sia prodotti a prezzi outlet con sconti a partire dal 30% acquistabili tra i pezzi presenti in negozio o da ordinare attraverso un catalogo , con la preziosa consulenza dei venditori.

Scalo Milano diventa il primo outlet del design in Italia Ufficio stampa 1 di 13 Ufficio stampa 2 di 13 Ufficio stampa 3 di 13 Ufficio stampa 4 di 13 Ufficio stampa 5 di 13 Ufficio stampa 6 di 13 Ufficio stampa 7 di 13 Ufficio stampa 8 di 13 Ufficio stampa 9 di 13 Ufficio stampa 10 di 13 Ufficio stampa 11 di 13 Ufficio stampa 12 di 13 Ufficio stampa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Scalo Milano è così l’unico outlet in Italia a riunire sotto un unico tetto i migliori brand di design e arredamento: Poltrona Frau, Cassina, Luxury Living, B&B Italia, Molteni & C, Poliform, Vitra, Dada, Calligaris, Kartell, Natuzzi, Tisattanta Halifax, Corsini, Alessi, Scavolini, Tempur.



La presenza di assistenti alla vendita qualificati in ogni negozio, con competenze di architettura ed arredamento d’interni, fa vivere ai visitatori un’esperienza di shopping esclusiva, arricchita da consulenze personalizzate, progetti costruiti ad hoc e preziosi suggerimenti di stile.



“Crediamo molto nell’opportunità di creare un ecosistema del design che propone ai consumatori un’offerta a tutto tondo, valorizzando contemporaneamente le caratteristiche distintive e l’identità di ciascun brand” ha commentato Davide Lardera, AD di Scalo Milano. “Il modello outlet, esteso anche ai prodotti provenienti dai magazzini aziendali, rappresenterà un format di business vincente in grado in grado di offrire efficacemente ai consumatori le giacenze. Utilizzando un paragone mutuato dall’ambito automobilistico, con questa iniziativa puntiamo a creare un mercato ‘dell’usato a KM 0’, con un notevole beneficio per tutti i player del mercato del design.”