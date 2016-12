Saldi: missione shopping per le notti d'estate

Per fortuna i saldi ci permettono di riempire l’armadio di vestiti ed essere, così, perfetti per ogni occasione. Questa settimana approfittiamo degli sconti per comprare abiti seducenti per magiche notti sotto le stelle.

Dopo una giornata al mare, con la pelle abbronzata o arrossata potete sfoggiare dei abiti a fantasia , colorati , a tinta unita , lunghi , corti a minigonna o sopra il ginocchio, decidete voi, l’importante è che sia adatto all’appuntamento che vi attende. E allora approfittiamo dei saldi per avere vestitini intonati alla tappezzeria del momento. Prima di tutto sviscerate i vostri dubbi, di solito in questo caso il problema è il colore. Se ho ragione, puntate sul nero, sul blu e a seguire tutti i colori scuri che trovate. Rinunciate alle fantasie più eccentriche e variopinte ma non disdegnate quelle a fiori. Boccioli e piante non lasceranno mai l’impero quindi potete inserirli nella lista degli evergreen. Le fantasie fiorate mettono in campo tutte le praterie del mondo, le trovate con la base scura o più chiara. La prima è perfetta per la sera, la seconda per il giorno ma in realtà sono interscambiabili.

Non mettiamo da parte tubini neri, bianchi e rossi (quest’ultimo colore al primo appuntamento può avere dei possibili e inaspettati effetti collaterali sul possibile partner). Il bianco per far la sua figura richiede delle forme a regola di dieta e palestra. Il nero vi concede pure qualche pasticcino qui e là. Ma attenzione la moda pensa a tutti quindi ci sono delle varianti ai tubini molto utili. Acquistateli a vita alta con volants, ruches, balze e drappeggi lungo i fianchi. Splendidi anche i vestiti con le gonne scampanate, soprattutto se rigide. Abbinando i gioielli giusti emanerete una personalità elegante e raffinata. Poi ci sono i vestiti morbidi, in poliestere, in cotone per sentirsi più freschi dalla mattina alla sera. Naturalmente se durante l’assalto trovate vestitini comodi anche per il mare e il lavoro non serrate il portafoglio, non dimenticate che la possibilità di rindossarli l’anno prossimo è molto alta. Da questa settimana possiamo trovare capi anche al 40 e al 50 per cento quindi sguinzagliate la vostra frenesia da shopping. Ancora avete l’imbarazzo della scelta, ma non pensate di poter comprare un vestito adatto a tutte le occasioni, questo non può succedere se non create degli outfit a regola d’arte. Capisco che va molto di moda attenersi sempre al proprio stile ma non vuol dire che non si possa rivederlo.