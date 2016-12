Regaliamo ai nostri piedi un paio di scarpe originali

10:21 - Parliamo di scarpe. Vi vedo già tutte trepidanti visto che quest'anno i modelli sono tanti e belli, anche se cotti e stracotti. Io, però, voglio soffermarmi sulle Converse All Star. Scarpe unisex: ottime per uomini e donne. In giro se ne vedono due modelli: uno a collo alto, ovvero quello che copre le caviglie, e uno basso, quelle fino alle caviglie. Quelle più particolari sono le prime.

Questo modello gira nei negozi da diverso tempo, ma negli ultimi anni sta spopolando ovunque e indosso a chiunque. Sono scarpe pensate per bambini, anche non ancora in grado di camminare (poveri piedini, così piccoli e già compressi in un ammasso di tela e gomma), per adolescenti e uomini e donne di tutte l'età.



E ormai, come accade spesso nella moda, la marca identifica uno stile. Io, infatti, volevo evitare di nominarla, ma i miei neuroni che saltellano nel cervello non sono riusciti a trovare una parola, un verbo, un aggettivo o qualcosa di simile per identificarle. Alla fine, come avrete capito, mi sono arresa! Ma non credo che qualcuno se ne risentirà perché le Converse All Star sono scarpe di tendenza relativamente comode e per uno stile sportivo o casual. Vi prego, però: non indossatele sotto un tailleur o una gonna, piuttosto andate in giro scalze. Si possono usare soprattutto per andare a fare shopping o belle passeggiate. Per capirci non usatele per andare a correre o in palestra, pentimento assicurato. In commercio ne potete trovare di tutte le fantasie, colori e motivi. Si va dal fucsia fosforescente al blu elettrico (e complimenti per il coraggio se le acquistate).



Sembra che quest'anno la fantasia piu gettonata sia quella militare. Non c'è niente da fare, da quanto è stata lanciata non riusciamo ad archiviarla neanche un po'. Mi scuso con chi la ama, ma io proprio lo stile militare non riesco a digerirlo, mi fa pensare a chi indossa le divise militari per mestiere... Ma non soffermiamoci su questo aspetto. E' una rubrica di moda e per l'appunto la moda ha lanciato anche questo stile e tocca rispettarlo.



Altre fantasie di tendenza sono quelle a righe, a pois, a onde e spruzzi di colore e quelle con la bandiera americana e inglese. Vi consiglio quelle con motivi artistici, alcune riproducono immagini di opere pittoriche famose. Non sono facili da trovare. Vi dovete lanciare in una vera e propria caccia al tesoro, ma vi garantisco che il piacere di averle ai vostri piedi vi ripagherà della spesa e della fatica. Ma state attenti perché un paio di scarpe particolari ai piedi può regalare alle vostre giornate feticisti incollati alle vostre gambe. A voi la scelta!