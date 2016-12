Quanto amiamo i saldi di fine stagione!

12:07 - Dopo gli alberi di Natale, i presepi, i panettoni, i pandori… arrivano i tanti agognati saldi. Confessiamolo, li aspettiamo alla presentazione di ogni nuova collezione: difficile tenere a freno la nostra sfrenata voglia di avere nel nostro armadio i capi delle nuove collezioni. Resistere ai saldi è veramente dura. Riusciamo a non spendere i soldi che non abbiamo grazie al fatto che non sappiamo trattenerci davanti ai pranzi e alle cene natalizie, nonché ai torroni e alle varie leccornie. Il più delle volte spuntano le famose maniglie dell’amore – che per molti sono dei maniglioni antipanico – che ci bloccano negli acquisti, nel timore dello spettro del ‘famoso lunedì’ per iniziare la dieta e ritrovare la linea pre-natalizia

Per ultimo ma, non meno importante, le spese natalizie: tra regali, pranzi, cene, partite a carte, gite fuori porta… ogni anno, malgrado i buoni propositi di risparmio, di spender meno dell’anno precedente, finiamo sempre per raschiare il fondo del nostro salvadanaio. Insomma, le feste ci distruggono! Ogni anno bisogna votarsi al ‘santo di turno’ per riprendersi. Ma se non siamo troppo sconvolti o non siamo stati totalmente travolti nel fisico e nel portafoglio dal Natale possiamo tranquillamente catapultarci nei saldi! Attenzione prima di tuffarvi: allertate i sensi altrimenti rischiate il botto! I saldi sono sempre invitanti, ma non sempre convenienti.



Voglio evitare di parlare delle famose ‘bufale’ legate ai saldi, ovvero ai prezzi gonfiati prima degli sconti. Esisteranno pure i commercianti disonesti, ma io continuo a credere nell’onestà delle persone, nel mio occhio attento e nella mia pimpante memoria (non dimentico un prezzo neanche se ci provo). Se siete come me, o semplicemente siete donne e uomini attenti, difficilmente incapperete nelle classiche ‘bufale’. Quando parlo di poca convenienza mi riferisco al fattore ‘tempo’. Pur di vendere, molti negozianti tempestano le vetrine di cartelli che indicano invitanti 50% e a seguire 20% e 30% di sconto (e noi ignoriamo questi ultimi numeri, la nostra mente si blocca sul 50%).



Così il più delle volte, quando entriamo dentro un negozio e chiediamo i capi al 50%, ci rispondono che questo sconto non è ancora partito e che bisogna attendere ancora qualche giorno.

La delusione e l’amarezza ci pietrificano, rimaniamo inermi davanti a commesse e commessi più angosciati di noi perché siamo la milionesima persona che nell’arco della giornata ha posto loro la stessa domanda. Sono momenti difficili, ma possiamo superarli con un po’ di pazienza. Dovete ripetere ad intervalli regolari nell’arco della giornata lo stesso mantra: “Stai calma/o. Non ti preoccupare. Non ti agitare, il 50% arriverà. Ci vuole calma, soltanto calma”.



Un mantra semplice e chiaro che può risparmiarci qualche crisi di panico. Se però la frenesia o la ‘saldi-mania’ si impossessa di voi, perseguitandovi anche di notte, ignorate i miei consigli e assaltate letteralmente i vostri negozi preferiti! Vi prego solo di tenere sempre presente lo stile, perché è SEMPRE una questione di stile. Non acquistate cose che forse non indosserete mai solo per poter raccontare ad amiche e amici invidiosi che siete riusciti a comprare l’ultimo capo di tendenza ancora in saldo. Fidatevi: non ci crederà nessuno!