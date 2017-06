Progetto Medusa, arte terapia per le donne vittime di violenza

Con una potente ed evocativa mostra personale dell'artista Silvana Maria Raimondi, nella splendida cornice della corte del teatrino della Reggia di Monza, ha preso il via la raccolta fondi per sostenere progetto Medusa. Attraverso opere e installazioni l'artista ci conduce in un viaggio terribile e coraggioso per trasformare la paura e il dolore in una possibilità di nuova vita.