Vogue Fashion’s Night Out: l’outfit perfetto da sfoggiare

07:00 - A settembre c’è un grande appuntamento per tutte le appassionate di moda: la Vogue Fashion’s Night Out, che come ogni anno mobilita le fashion victim alla ricerca dell’outfit perfetto da sfoggiare nella notte dedicata alle tendenze del momento.

Le città italiane scelte da Vogue per quest’anno sono Firenze e Milano. Nel capoluogo toscano l’evento si terrà il 17 Settembre, mentre a Milano la festa arriverà il 22 Settembre, a precedere l’infuocata settimana della moda donna. Le case di moda coinvolte nell’iniziativa sono tantissime e le loro boutique resteranno aperte per due notti con allestimenti speciali, eventi e cocktail party.



Se non vi trovate in Italia, la VFNO si tiene anche all’estero: il 3 Settembre a Mosca, il 10 Settembre a Berlino, Lisbona e Madrid, l’11 Settembre a Dusseldorf, il 22 a Parigi e il 17 Ottobre ad Osaka. Ma come vestirsi per questa serata?



Alla VFNO una fiume umano si riversa per le strade principali delle città, quasi come le domeniche che precedono il Natale e la gente si accalca per le strade e nei negozi. L’occasione è sì modaiola, con VIP e cocktail nelle boutique e agli eventi, ma l’ideale è trovare un look che sia comodo e trendy, per potervi muovere tranquillamente tra la gente da un evento all’altro, senza infierire sui vostri piedi con tacchi vertiginosi.



Nella speranza che sia ancora una calda serata di Settembre, scegliete abitini comodi e outfit super glam, fatti anche di sneakers e ripped jeans. Scegliete accessori trendy ma non esageratamente esuberanti: la settimana della moda non inizia quella sera.



Cercate di non portare con voi borse ingombranti e che rendano pesante il vostro look… i fotografi di moda saranno già in giro per scattare qualche immagine di street style.



Provate a non essere basic: è facile incontrare per strada personalità del mondo della moda o addirittura Franca Sozzani, direttrice di Vogue Italia e organizzatrice delle serate per l’Italia.



Se avete già un’idea di quello che indosserete alla VFNO ma vi manca quel dettaglio in più per rendere perfetto il vostro look, lo shopping da fare è su www.privategriffe.com.