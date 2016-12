Viva la gonna! Ma che scarpe abbinare?

-I biker boots: ce li portiamo dalla stagione invernale e sembrano essere davvero perfetti anche in estate abbinati a vestitini e look rock. Fate attenzione: la gamba nuda viene “tagliata” più facilmente in lunghezza da un biker. Se le vostre gambe non sono esattamente slanciate, meglio evitarli.



-Le decolletes: sono perfette per tutte e con tutti i look, slanciano la figura e danno sempre un tocco di eleganza.



- I sandali alti: oltre ad assicurarvi che la vostra pedicure sia assolutamente perfetta, assicuratevi che i sandali vi slancino e vi permettano di camminare comodamente. Se il risultato è goffaggine, meglio puntare su altro.



- I sandali gladiators: sono bellissimi e si confermano anche quest’anno un must della stagione estiva, da abbinare davvero con tutto. Però fate attenzione: da evitare categoricamente in caso di gambe corte, gambe cicciotte (non vorrete l’effettp salame?) e gambe non abbronzate.



- I sandali piatti: come per tutti gli altri sandali, controllate la pedicure e poi accertatevi che il modello non vi ingoffisca (come quelli alti alla caviglia) o non vi faccia sembrare paperina. Scegliete un modello di tendenza ma adatto al vostro look di ogni giorno. Ah, le infradito non sono sandali e non vanno usate in città!



- I sandali con plateau: perfetti se le vostre gambe non sono lunghissime ne magrissime. Slanciano tutte e aiutano nella camminata.



-Le sneakers: stanno bene con tutto, stanno bene a tutte e non dovete farvi troppi problemi. Abusatene pure!



- Gli Ankleboots: sono super di tendenza e li vediamo indosso a tutte le top model, abbinati ad abitini ultra corti e shorts. Ma, in estate come in inverno, il rischio è che taglino la gamba facendola sembrare più corta. Fate attenzione alla lunghezza dell’abito o della gonna che abbinate e soprattutto controllate che stiano bene sulla vostra figura senza mortificarla.



Non avevate ancora pensato alle scarpe per l’estate? Su www.privategriffe.com trovate la selezione che fa per te.