University style: il look Cattolica

Ancora una volta, in attesa dell'apertura ufficiale dell'anno accademico, vogliamo vedere quali sono le università più cool d'Italia. L' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano non è sicuramente seconda a nessuno in quanto stile fashion dei suoi studenti. Se state pensando di iscrivervi in quella che è una delle università più prestigiose del nord, fate bene attenzione allo stile, perché qui gli studenti sono precisi e super chic.

Il nome dice tutto e in quanto cattolica, in questa università non vedrete mai studenti scomposti, vestiti in maniera indecorosa o inappropriata. Con un breve giro su instagram, all'hashtag #universitàcattolica, si trovano centinaia di immagini di ragazzi dal viso pulito, i maschi in camicia e ben vestiti, le ragazze con abitini romantici, camicette bon ton e trucco semplice.



In occasione del career day si possono incontrare le studentesse, in cerca di una direzione da prendere, lavorativamente parlando. Look easy: jeans, magliettina e giubbotto di pelle, senza però rinunciare alla borsa griffata. Anche tra le fotografie scattate nei giorni delle lauree, la parola d'ordine è sobrietà: abitino e tacco alto, senza esagerare, per uno dei giorni più importanti della vita.



Anche quando si trovano immagini degli studenti intenti a festeggiare qualcosa, il clima è sempre piuttosto pacato e amichevole. Gli stili, anche delle diverse culture degli studenti di tutto il mondo che si iscrivono a questa università, si mescolano e si amalgamano perfettamente.



Abbiamo trovato anche immagini di festa durante un graduation day: due studentesse corrono a piedi nudi nel prato del giardino di questa bellissima università: i loro abiti sono corti, ma mai volgari, una più romantica, l'altra più bucolica, sembrano giovani principesse.



Che siano abitini, completi fatti di pantalone e camicia o tute intere, le ragazze dell'Università Cattolica a Milano le riconosci subito, anche quando sono a fare un'aperitivo. Le ragazze della Cattolica non sono mai fuori posto e mai con il look sbagliato.



