University style: il look Bocconi

La Bocconi è una prestigiosa università privata, specializzata nelle discipline di scienze economiche e sociali, ma anche per le discipline giuridiche e manageriali. L'ateneo è frequentato da una gran quantità di rampolli della “Milano bene”, ma anche da tutti i migliori “cervelli” che confluiscono qui per coltivare al meglio le loro capacità. I bocconiani sono popolarissimi sui social network, così come i loro party, al Just Cavalli, al Byblos e all'Old Fashion, noti locali milanesi.



Si tratta di giovani dotati indubbiamente di un particolare stile nel panorama della popolazione studentesca milanese: si presentano a lezione ben vestiti e perfettamente pettinati, già in sostanziale sintonia con il look della classe dirigente di cui si apprestano a far parte. Le agazze non sono da meno: spesso portano scarpe con il tacco, la borsa rigorosamente griffata, il capello fresco di parrucchiere, accessori dell'ultima collezione, senza trucco non ci si va a lezione, ma siamo matti? Lo stile godereccio degli studenti di economia li catapulta già verso il mondo glitterato di Milano, fatto di champagne e serate.



Tra gli ex studenti celebri dell'Università spiccano i nomi dei due rampolli Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, novelli sposi questa estate, ma ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza anche Chiara Ferragni, la fashion blogger più famosa e pagata del mondo, e che detta moda dal suo blog e dal suo profilo Instagram. Ma dietro a Chiara Ferragni non tutti sanno che c'è il lavoro di Riccardo Pozzoli, anche lui ex brillantissimo studente di Marketing presso la facoltosa università e suo ex fidanzato storico.



