Undici microtrend che cambieranno immediatamente il tuo guardaroba

Ecco gli 11 piccoli accorgimenti per preparare il guardaroba alla primavera:



1 Camicie sopra alle maglie: secondo il principio del “vestirsi a cipolla” e viste le meravigliose camicie che sono di tendenza quest’anno, indossarle sopra una maglia ha il vantaggio di evitarvi un bel raffreddore ma anche di darvi un tocco davvero cool.



2 Cavigliere vistose: dimenticate le cavigliere che usate al mare. Queste non hanno niente a che vedere. Per una serata fuori, ma anche per un evento mondano di giorno, date un tocco ad una scarpa semplice con una cavigliera vistosa e rigida. Sono davvero l’accessorio dell’estate!



3 Cinture oversize modello corsetto: da portare sopra a delle maxi tshirt o sopra abiti e giacche. Sono di moda in tutti i colori e materiali. C’è da sbizzarrirsi!



4 Crop top sopra a t-shirt e camicie: se guardate dentro l’armadio sicuramente ne avete almeno un paio. Valgono anche i top intimi, da indossare sopra alle t-shirt, e le magliettine che non usate più, da portare sopra ad ampie camicie strutturate.



5 Il cappellino da basket: è un grande ritorno questo, con l’aggravante che questa primavera lo potete indossare davvero con tutto. Sì, anche con un abito in pizzo!



6 I Jeans con le calze: rigorosamente a rete, come ormai impazzano su tutti i social e tra tutte le blogger. E’ un piccolo tocco per una grande svolta.



7 Orecchini vistosi: per illuminare subito il volto e dare un forte messaggio di personalità.



8 I pantaloni con la staffa: se ne vedono in giro in versione classica o modello leggings. Vi ricordano qualcosa? Sì, quelli che ci metteva la mamma da piccole. Quest’anno sono loro la rivoluzione in termini di pantaloni.



9 Il maglioncino incrociato sulle spalle: è vero, fa un po’ retrò, però, con lo stile giusto, siamo sicure che non ne potrete più fare a meno.



10 Una composizione di Chocker e collanine: è il trend che non potete evitare. E’ tornato il chocker (vi ricordate Non è la Rai?) ma accompagnato da collane di varie lunghezze e materiali. Sembra proprio che la collana singola non vada più di moda quest’anno.



11 Le calze con tutti i tipi di scarpe: dai sandali alti alle ballerine, passando per le sneakers e, sì, le ciabatte con il pelo.



Siete pronte a rivoluzionare il guardaroba? Scoprite la selezione dove trovare tutto quello che vi serve, su www.privategriffe.com