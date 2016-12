Un armadio completo e organizzato: come crearlo e mantenerlo

17:17 - Il primo passo, naturalmente, è fare tabula rasa del superfluo, sbarazzandosi di abiti vecchi, capi che non ci piacciono più o che non vanno più bene di misura. Solo a questo punto arriva il momento di rimettere in piedi un guardaroba che si rispetti. Gli spazi dell’armadio vanno organizzati in modo che tutto sia facilmente raggiungibile, osservabile e che ci trasmetta l’ispirazione necessaria a comporre i nostri outfit.

1 - Dividere i capi per genere - Le giacche devono stare con le giacche, gli abiti con gli abiti e le camicie tutte insieme. Cominciate appendendole sulle grucce più adatte.

2 - Piegate invece le felpe, le maglie e i maglioni, i pantaloni in deni, e pure i capi in jersey che sull’appendino finirebbroe per sformarsi.

3. Trovate il posto giusto per ogni cosa: da questo momento tutto avrà il suo spazio, che rimarrà sempre quello. Ricordatelo.



Sui ripiani più alti – Mettete qui le valigie, infilandole una dentro l’altra a matrioska per preservare spazio. In alto metterete anche le scatole di tela (o di cartone) in cui è opportuno “archiviare” gli abiti della stagione passata. Meglio aggiungere etichette a vista per ricordare il contenuto di ciascuna scatola.



Appenedere - Tocca ora ai vestiti di stagione: infilateli nell’armadio mantenendo la divisione per articolo. Cercate di accostare i colori simili, in modo che l’insieme risulti armonico e piacevole anche alla vista. Vestirsi è un momento fondamentale, dal quale può dipendere l’andamento della giornata e perfino il suo esito. Non sono da sottovalutare i dettagli in grado di creare le condizioni per il giusto mood.



Rggruppate la maglieria per colore, perché una volta piegata non vi sarà facile individuare un singolo capo nel gruppo, mentre una mappa-colore può aiutare ad avvicinarsi all’obiettivo.



Nei cassetti – Riponete qui la biancheria intima, collant e calzini in un altro cassetto, costumi da bagno e abbigliamento per la palestra in un altro cassetto ancora.



Piani bassi – Di solito sono riservati alle borse, per tenerle a portata di mano. Questo è il posto anche delle scarpe, se non avete un armadietto separato. E per salvare spazio ricordatevi di alternare punta e tacco.



I consigli per l’armadio completo e organizzato arrivano da privategriffe.com, il portale di e-shopping con prodotti second hand di alta qualità.