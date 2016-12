Tre look diversi con la maglia oversize

07:00 - Quando apri l’armadio non sai mai cosa indossare? Non farti mancare qualche maglia oversize di diversi colori e forme. Con pochi e semplici accorgimenti sarai subito stilosa per qualsiasi occasione. Se sei alta scegli modelli lunghi con maniche ampie, se sei sottile sovrapponi la maglia oversize a canotte o maglie di lunghezze differenti.

Che sia nera, bianca, grigio mèlange, rosa cipria o blu puoi adattarla a qualsiasi outfit.



Di giorno puoi indossare la tua T-shirt oversize con una fusciacca stretta sotto il seno, dei leggins neri e ankle boots in tinta con la Shopper bag. Bracciali Bangles e occhiali da sole a goccia completeranno il tuo look.

Per un aperitivo informale, la maglia oversize con skinny jeans e chiodo ti conferiranno un’aria cool. Per unire la comodità con un tocco fashion, aggiungi dei braccialetti a cerchio, una piccola borsa a tracolla e delle decollèttes platform.

Per la sera, cerca di interpretare la maglia oversize in chiave super femminile e sexy. Tacchi a spillo, una collana con charms, cintura e skinny pants con dettagli in raso o paillette e il gioco è fatto! Se completi l’outfit con una Chanel 2.55 sarai perfetta!



I suggerimenti arrivano da privategriffe.com, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. Per scegliere il vostro outfit, CLICCA QUI.