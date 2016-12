Torchon, cerchio o a fili: di che collana sei?

06:00 - E’ il gioiello per eccellenza, il particolare che può trasformare e dare lustro anche all’outfit più semplice. Non serve che si tratti di una collana preziosa o griffata: se il budget non lo permette basta un bijoux originale e “sberluccicante” per dare luce a tutto l’insieme. L’importante è scegliere quello giusto, a seconda dell’abito e della occasioni.

LA COLLANA TORCHON è un gioiello elaborato da indossare con un look minimal, preferibilmente total black o total white. Impreziosisce sia un outfit da giorno che da sera, l’importante è non abbinare altri accessori vistosi, al massimo un maxi anello.



LA COLLANA A FILI è ideale su un abito o maglia con scollo tondo. Perfetta per un look da giorno, sobrio e non impegnativo ma sempre elegante e raffinato. Quando siete di fretta è il passpartout per ogni occasione. LA COLLANA CON CHARMS è un must giovanile che tuttavia negli ultimi tempi riscuote successo anche sulle donne più mature. Ideale per creare un look originale ed estroso, non passerà di certo inosservata soprattutto se abbinata ad un bracciale coordinato.



LA COLLANA PENDENTE è la soluzione perfetta per la stagione invernale, da indossare con i dolcevita o abiti in maglia accollati. Se il pendente è frontale l’outfit è da giorno, indossata con il ciondolo sulla schiena fa subito sera! L’orecchino più adatto per completare il look è a lobo, corto ed elegante.



LA COLLANA A CERCHIO è un accessorio di design, rigida o a moduli, si abbina ad un abito con scollatura ampia a barchetta oppure quadrata. Per dare ulteriore risalto al gioiello, meglio raccogliere i capelli.



IL COLLIER è la collana per eccellenza, ma non è facile da indossare. Preferibile riservarla alle occasioni importanti e abbinarla sapientemente con un elegante abito da sera e una pochette gioiello.



IL GIRO DI PERLE è un evergreen che ogni donna dovrebbe possedere. Impossibile non pensare ad Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany e farsi ispirare al suo look minimal ma allo stesso tempo sofisticato. Via libera quindi a tubino, decollette e clutch.



