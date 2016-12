Per la maggior parte delle persone l’ autunno è la triste stagione che arriva dopo la meravigliosa estate e quella che ci porta verso l’inverno. Ma per tutte le persone appassionate di moda non è così: l’autunno è infatti il periodo dell'anno in cui la moda dà il meglio di sé, perchè il clima è fresco ma non gelido, si può osare con abbinamenti di capi, strati, colori, in attesa del quasi obbligatorio nero dell’inverno. E dove soprattutto si definiscono i trend per l’anno successivo, tra sfilate e feste. E voi sapete già quali saranno i trend che potrete esplorare in questa nuova stagione? Li abbiamo riassunti per voi: divertitevi ad indossarli!

- Il ritorno agli anni ’80: pensate alla disco, lo studio 54, gli eccessi, le paillettes. i vestitini strizzati e il trucco pesante che da quell’aria maledetta. Saint Laurent, Versace, Balmain ci hanno detto che per le serate di divertimento di questo autunno/inverno faremo un tuffo nel passato degli anni scintillanti. E noi siamo prontissime!



- Le righe surreali: che sono oggetto di ansie ma anche sinonimo di casual e caldo, sui maglioni e sulle sciarpe. Per questo inverno le righe vanno su tutto e in tutti i colori!



- La grande famiglia dei gatti: sulla scia delle stampe estive, dove fiori, insetti e animaletti, per questo autunno andranno di moda i gattini! Stampati sugli abiti, portati come spille decorative, come gioielli, anelli, collane, ma anche come concetto, su occhiali dal taglio felino e sulle stampe animalier.



- Dall’armadio della nonna: sembra davvero che la nonna avesse ragione a non buttare mai niente. Iniziate subito a frugare nel suo armadio e a prendere in prestito maxi-maglioni, foulards, gilet decorati e stampe broccate. Parola d’ordine: abbinamenti finti casuali!



- Corsetteria romantica: certo, va bene la nonna, però la moda di questo autunno guarda anche un po’ al lato femminile, riscoprendo la lingerie come capo d’abbigliamento (lo avevamo già visto alla fine degli anni ’90 primi 2000). Allora via a corpetti, sottovesti usate come abiti, pizzi e trasparenze a volontà.



- Nero Gotico: per tutte le amanti del nero (e del genere) anche quest’anno, perché non passa mai, la pelle, il nero, gli abiti sexy la faranno da padrone.



-Velluto in ogni colore: se l’anno scorso lo abbiamo ritrovato dopo anni come super trend, ma solo nelle versioni nero/blu/bordeaux, per quest’anno il velluto ci verrà riproposto in tutti i colori e su tutti i tipi di capi: dal cappotto alla sciarpa, dalle scarpe al vestito, fino agli accessori decorativi.



