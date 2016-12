Stivali over the knee: sopra il ginocchio sono più sexy

Se amate seguire la moda sui social network sapete sicuramente qual è l'ossessione delle star in questo inizio di stagione invernale : gli over the knee boots , gli stivali alti sopra il ginocchio . Dalla famiglia Kardashian/Jenner al completo fino ad Olivia Palermo, tutte sono pazze per questo stivale super sexy.

Le versioni sono tantissime: piatti, in pelle o camoscio, nelle varie gradazioni di colore, oppure con il tacco vertiginoso, il kitten heel o con i lacci sul retro effetto “fetish”. Noi siamo completamente pazze di loro e qui vogliamo parlare di tutti i modi per indossarli al meglio.



Il vero trend arriva da Instagram, ed è il maxi-pull indossato come un abito e abbinato agli over-the-knee. Completate il look con una pochette maxi e sarete perfette!



Se invece la vostra idea è quella di indossarli con un mini abito, magari molto semplice, o con un tessuto a coste e collo alto, abbinateli a un cappotto maxi e destrutturato. L'effetto casual chic è immediato.



Il bello di questi stivali è che sembra vadano bene (quasi) con tutto. Miranda Kerr li sceglie neri in camoscio, con il tacco altissimo e li fa scivolare sopra un paio di jeans ultra skinny, abbinati ad una camicia classica.



Per una passeggiata la domenica in città, poco pretenziosi sono quelli piatti, in suede, in tonalità più delicate come il tortora o il taupe, da abbinare anche a gonne di renna e maglioni caldissimi.



Se volete un effetto sbarazzino per una serata fuori con le amiche, osateli abbinati ad una mini di pelle e un top romantico, per smorzare l'effetto cat woman. Solo Olivia Palermo riesce ad indossare uno stivale alto a metà coscia, restando sempre super elegante, con un abitino black&white cortissimo e occhiali da diva.



