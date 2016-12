Sono le donne più potenti del mondo: ma come si vestono?

Tra le prime ottanta donne della classifica, ciascuna delle quali è contrassegnata da un hashtag che ne segna la posizione ci sono anche due italiane: Federica Mogherini e Miuccia Prada.



#1 Angela Merkel, ricopre la carica di cancelliera della Germania dal 2005. Il suo look non è tra i più modaioli rispetto ad altre sue colleghe politiche, ma il “GIACCA GATE” è entrato nella storia: le sue giacche colorate sono state prese di mira da tutta la stampa internazionale e non sono esattamente un esempio di glamour. Considerato che è la donna più potente del mondo, possiamo dire che può permettersi di mettere quello che vuole, no?



#2 Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, avvocato e politica statunitense, è stata ed è attualmente segretario di stato del mandato presidenziale di Barack Obama. Lo stile della ex first lady è sempre molto classico, sobrio, fatto di tailleur giacca e pantalone per la maggior parte delle occasioni, senza rinunciare al colore, anche sgargiante. Anche lei non è sicuramente un'icona fashion, ma che dire, nella classifica è appena sotto la Merkel.



#10 Michelle Obama, avvocato e moglie dell'attuale presidente degli Stati Uniti Barack Obama, si trova al decimo posto nella classifica. La sua influenza a livello globale però è notevole: le sue iniziative umanitarie, riguardanti i bambini, la salute e lo sport stanno cercando di influenzare lo stile di vita degli americani, notoriamente poco sano. La signora Obama è anche un'icona di stile per tutte le donne che, passata una certa età, non vogliono rinunciare alla moda. Il suo guardaroba è fatto di abitini, spesso smanicati, gonne, lunghi abiti da gran gala, colori e ricami. Una first lady modaiola, ma non troppo.



#12 Oprah Winfrey, donna di spettacolo, conduttrice e attrice, ben lontana dalle first lady, è al dodicesimo posto nella classifica mondiale stilata da Forbes è conosciuta per il suo talk show The Oprah Winfrey Show, andato in onda dal 1986 al 2011. Soprannominata la Regina di tutti i media, il suo stile spazia da seri tailleur ad abiti succinti, nonostante la taglia non sia esattamente una 38. Ma lei è bella e sta bene con tutto, anche con gli abiti lunghi da tappeto rosso o appariscenti abitini fucsia che in poche si possono permettere.



#21 Beyoncè Knowles, al ventunesimo posto troviamo la bellissima cantante. In realtà Beyoncè è anche attrice, imprenditrice e modella. Con centinaia di milioni di album venduti nel mondo, insieme al marito è proprietaria di una casa discografica tra le più potenti d'America e di una squadra di Basket NBA. Il suo stile è super modaiolo e anche super sexy: la bellissima cantante infatti non perde occasione per sfoggiare le gambe e indossare abitini che lasciano davvero poco all'immaginazione. L'uso della pelle e di tacchi altissimi rientra tra le sue caratteristiche.



#36 Federica Mogherini: dobbiamo scendere al numero 36 della classifica per incontrare la prima italiana. Federica Mogherini è una politica italiana, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. E' stata anche Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel Governo Renzi. Di lei non ci sono moltissime immagini, ma il suo stile è ben chiaro: tailleur, giacche sobrie, anche se colorate, poche gonne e pochi abiti. Le perle al collo, che le illuminano il viso, ci dicono che è una donna davvero raffinata.



#54 Angelina Jolie è al 54esimo posto della classifica, ma se consideriamo che si tratta di una attrice, la sua posizione è altissima. La signora Pitt, infatti, vanta un patrimonio stimato in milioni di dollari, grazie alla sua attività di attrice, ma anche di produttrice e regista. Angelina è una filantropa e ambasciatrice dell'UNHRC( alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) . Le sue azioni umanitarie e le sue iniziative di solidarietà sono note in tutte il mondo e questo la rende, oltre ai soldi, potente ed influente sull'opinione pubblica. Lo stile di Angelina è cambiato negli anni, passando da uno stile rock e aggressivo ad uno più bon ton, che adotta per lo più nelle uscite pubbliche. Nel privato, invece, il suo stile è quasi bohémien e sfiora l'understatement.



#64 Taylor Swift, dieci posizioni dopo troviamo ancora una cantante, giovanissima, ma già super affermata. Famosa oltre che per le sue canzoni anche per il suo giro di amicizie: le modelle più famose del mondo, uno dei dj più famosi del mondo, Calvin Harris, suo fidanzato. Inclusa nella classifica già nel 2011 per il suo reddito milionario, continua la sua ascesa. Il suo stile è ovviamente super glam, fatto di scarpe di lusso, borse delle ultime collezioni, come quello che avrebbe qualsiasi ragazza giovane e milionaria insomma.



#79 Miuccia Prada altra italiana in classifica, questa volta dal mondo della moda. La donna, erede della famiglia Prada e dirigente e designer della casa di moda, moglie dell'amministratore delegato del gruppo, Patrizio Bertelli, è in classifica oltre che per il suo patrimonio milionario, per il forte impatto che ha la questo brand sul fashion system. Vogliamo parlare del suo look? Assolutamente modaiolo e assolutamente Prada, un po' milanese e un po' underground, mai scontata.



