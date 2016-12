Sneakers: comodità e tendenza ai tuoi piedi

Inoltre, sapete quanto una sneaker con un look qualsiasi può farvi sembrare più in forma? Pensate a quando indossate i tacchi, se avete qualche chilo in più, dovete sempre stare attente che non enfatizzino le cosciotte, il polpaccio non proprio sottile, la caviglia e così via. Con le sneakers tutti questi problemi non ci sono, o meglio, non si percepiscono.



Quando infilate un paio di scarpe da ginnastica vi sentite automaticamente più sportive (e anche più magre, vero?). Immaginate di indossarle sempre, con qualsiasi look. Potete sentirvi slanciate, con passo sicuro, camminare veloci e perché no bruciare qualche caloria nel mentre.



Le potete indossare con una minigonna, per un effetto super fashion, come abbiamo visto anche fuori dalle sfilate di New York, e giocare con colori e accessori simpatici, che autorizzino la presenza di una scarpa comunemente non contemplata per accompagnare una gonna.



Sono perfette anche con un look romantico, per un brunch la domenica mattina, quando non avete assolutamente la voglia e la forza di infilare nuovamente i tacchi dopo il sabato sera.



Ovviamente sono l’opzione più gettonata per un look casual, che con le sneakers giuste può diventare davvero speciale. E con i look lamè che andranno questo autunno? Perfette anche con quelli. Il must della stagione saranno le gonne plissé sotto il ginocchio nei colori argentati. Con un tacco vi sembra che la gonna vi ingrossi? Infilate una sneaker e avrete subito una sensazione positiva.



E chi ha detto che gli abiti maxi vanno solo con scarpe alte? Una scarpa alta potrebbe accentuare curve che non vi rendono giustizia. Provate con le sneakers abbinate anche ad un vestito super aderente. Il vostro corpo sembrerà più sportivo e voi vi sentirete così a vostro agio che niente sarà più un problema.



Le vostre gambe non sono esattamente quelle di uno stambecco e preferite le gonne a tre quarti? Però con i tacchi la circolazione ne risente? Risolvete il problema con le sneakers platform: hanno una suola più alta, che vi slancia, ma tutta la comodità delle scarpe ginniche. Le vostre gambe vi ringrazieranno.



