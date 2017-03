Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! 1 di 11 Private Griffe Private Griffe Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! 2 di 11 Private Griffe Private Griffe Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! 3 di 11 Private Griffe Private Griffe Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! 4 di 11 Private Griffe Private Griffe Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! 5 di 11 Private Griffe Private Griffe Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! 6 di 11 Private Griffe Private Griffe Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! 7 di 11 Private Griffe Private Griffe Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! 8 di 11 Private Griffe Private Griffe Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! 9 di 11 Private Griffe Private Griffe Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! 10 di 11 Private Griffe Private Griffe Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! 11 di 11 Private Griffe Private Griffe Sneakers bianche: le puoi indossare su tutto. Ecco la prova! leggi dopo slideshow ingrandisci

Per averne la prova basta fare un giro su internet, dove impazzano le fotografie di Bella Hadid, che gira per Los Angeles con un mini abito e delle sneakers Adidas.

Il trend è back to basics, ma qui c’è la prova che le scarpe da ginnastica bianche possono essere indossate davvero con tutto.



Con i pantaloni cropped: l’importante è avere dei calzini vezzosi da mostrare.



Con il blazer e i jeans: in quelle giornate in cui proprio di tacchi non si vuol sentir parlare, le sneakers bianche con questo abbinamento possono passare il controllo anche dei dress code da ufficio più restrittivi!



Con il completo pigiama: perfetto per un brunch la domenica mattina, quando volete solo stare comode dalla testa ai piedi.



Con il tailleur pastello: una versione light e più casual dell’abito da ufficio.



Con l’abito romantico: Le sneakers bianche riescono anche qui a sostituire una ballerina o un tacco.



Con la gonna Haute-Couture: ebbene sì. E se si vede alla Fashion Week di Milano potete contare sul fatto che lo rivedrete indosso a qualche blogger quest’estate. Perciò, stay tuned!



Con la gonna plissè: sembra essere stata rispolverata proprio per l’occasione e con le sneakers sta una meraviglia.



Con un abito da red carpet: fa un po’ modella off-duty, ma che potrebbe rivelarsi anche un importante abbinamento quest’estate, per una festa sulla spiaggia o dove è richiesto il look “gipsy”



Con una salopette elegante: se non sapete mai qualche scarpa sia davvero adatta per non “ammazzarla”.



Con i leggings da palestra: non per andare in palestra, ovviamente!



Insomma, le sneakers bianche salvano davvero la vita in ogni occasione e potete davvero abbinarle con tantissimi look diversi.

