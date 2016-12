Shopping compulsivo: istruzioni per l’uso

16:00 - Se anche voi, un po’ come tutte, credete di esserne afflitte, leggete bene qui. Non è per nulla un fenomeno raro, soprattutto tra noi donne, ma non mancano anche casi accertati tra le persone di sesso maschile. Lo shopping compulsivo è considerato una vera e propria patologia, classificata tra i disturbi della personalità, ma nella maggior parte dei casi la tendenza ad eccedere un po' con gli acquisti è solo la manifestazione di un grande piacere nel comprare e possedere cose belle e sempre nuove.

Eppure, chi esagera e proprio non riesce a tenere a freno l’impulso di comprare tutto quello che si trova in vetrina può finire in guai seri. Tanto risulta dalla sentenza di una causa matrimoniale arrivata fino in Cassazione, dove una moglie ha perso il diritto al mantenimento vedendosi addebitare la colpa nel caso di separazione a causa della sindrome da “shopping compulsivo”. La signora infatti si serviva dei soldi del marito e dei familiari per le sue spese pazze. Quindi attenzione!



Nessuna donna dice mai la piena verità in fatto di acquisti: si ritocca sempre un po’ al ribasso il prezzo o la quantità. E’ sempre meglio cercare di limitare le spese e tenere sotto controllo le vostre finanze, ma se proprio non riuscite a farne a meno, ecco alcuni piccoli consigli per evitare discussioni con il partner.



FINANZIAMENTO – E’ sempre meglio utilizzare i nostri soldini! E se proprio vostro marito vi controlla i conti, non fate come una certa signora: ha ritirato lo stipendio, lo ha dilapidato in biancheria intima di lusso e, dopo essersi resa conto di aver esagerato, ha finto di essere stata scippata. Quando poi è stata rinvenuta una montagna di intimo in casa sua, ha finito per essere denunciata. Siate furbe!



NON UTILIZZATE IL CONTO IN COMUNE CON VOSTRO MARITO, ma il vostro personale: non ci sarà un controllo diretto sulle vostre spese che passeranno più inosservate.



LE BORSE GRANDI DANNO NELL’OCCHIO: non tornate a casa cariche come Babbo Natale, ma diluite gli acquisti e portateli a casa in pacchetti più discreti: daranno meno nell’occhio.



SPOSTATE GLI ACQUISTI dalle shopping bag dei negozi a quelle della spesa: lì saranno certamente al sicuro da occhi indiscreti! Se volete davvero farla franca, siate smart: un uomo non metterebbe mai mano nelle buste della spesa, dopo gli toccherebbe sistemarla!



CERCATE DI COMPRARE IN SALDO: potrete acquistare più merce con una minore spesa! Attenzione: i saldi non sono solo stagionali: lo shopping online in questo è un meraviglioso mondo di offerte. State attente alle promozioni flash che arrivano nella vostra mail: tanti siti propongono sconti occasionali anche fuori dalla stagione ufficiale delle svendite di fine stagione.



VENDETE QUELLO CHE NON UTILIZZATE PIÙ: siate furbe, partite dai regali non graditi e dalle cose che non vi vanno più o non mettete perché passate di moda! Libererete gli armadi e conquisterete un gruzzolo da utilizzare per finanziare nuovi acquisti.



POTETE VENDERE MA ANCHE COMPRARE USATO. La soddisfazione di acquistare a meno della metà il paio di scarpe che sognavate non ha prezzo! E sicuramente vostro marito si tranquillizzerà sentendo che almeno avete risparmiato! Troverete sicuramente qualcuno a cui piace e avrete sempre un budget per comprare articoli nuovi senza intaccare le vostre finanze!



