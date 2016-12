Sette it bags che fanno innamorare

11:30 - Nascono borse nuove ogni stagione, ma solo alcune sono destinate a durare: spesso sono proprio le borse con una storia a essere le più desiderate. A volte portano il nome di una first lady o di una bellissima attrice, o semplicemente ricordano tempi in cui le donne erano davvero eleganti. Ad alcuni modelli sono bastati invece pochi anni per entrare nell’empireo delle it bag.

Ecco qui sette modelli iconici, proposti da privategriffe, il portale di e-shopping con prodotti second hand di alta qualità.



PRADA SAFFIANO TOTE - È la borsa immagine di Prada, sufficientemente rigida, strutturata e capiente da presentarsi come la perfetta borsa da giorno, ma capace di transitare facilmente dall’ufficio alle situazioni eleganti. La caratteristica principale, da cui prende il nome, è proprio quel tipo di pellame, introdotto dal fondatore della maison Mario Prada. percorso da linee diagonali che la rendono resistente ai graffi e duratura nel tempo.

Il momento migliore per sfoggiarla: ogni giorno per andare in ufficio, anche come porta laptop.



CHANEL 2.55 - Creata dalla stessa Coco Chanel negli anni ’50 per donne dinamiche che non potevano impegnare le mani per tenere la borsetta, la 2.55 si riconosce dalla caratteristica catena e dal tessuto matelassé. Rieditata da Karl Lagerfeld negli anni ’80, che ha sostituito il lock con la doppia C, questo modello rimane una scelta di sicuro effetto.

Il momento migliore per sfoggiarla: a un aperitivo con le amiche o una cena informale.



HERMÈS BIRKIN - Dicendo che la Birkin del prestigioso marchio di pelletteria Hermès è la più desiderata al mondo non andiamo tanto lontani dalla realtà. Innanzitutto per il costo. Queste borse partono da circa 5.000-6.000 euro e raggiungono costi degni di un monolocale. Per certi modelli la lista d’attesa può arrivare fino ai due anni. In quanto al nome, viene dall’attrice francese Jane Birkin per la quale questo modello venne appositamente pensato.

Il momento migliore per sfoggiarla: a un importante appuntamento di lavoro.



FENDI PEEKABOO - Il nome - peek-a-boo- proviene da un gioco di bambini. Borsa dalla forma trapezoidale, iconica e senza tempo, è un caposaldo del mondo Fendi e l’alternativa chic alla classica shopping bag, con la sua particolare chiusura che la rende immediatamente riconoscibile.

Il momento migliore per sfoggiarla: durante lo shopping del sabato.



LOUIS VUITTON SPEEDY - Il nome fa il verso alle globe trotter degli anni Trenta, alle quali la maison francese ha dedicato questo modello a bauletto ricoperto nella celebre tela monogram o damier (il motivo a scacchiera). Oggi la Speedy è una delle borse più popolari e si rintraccia tra le mani delle principesse come in quelle della gente comune.

Il momento migliore per sfoggiarla: come bagaglio a mano quando salite in aereo.



DIOR LADY D - L’iconica borsa di Dior non passa inosservata, è un piccolo gioiello che si trova sul mercato in svariate declinazioni: oltre alla classica nera, ci sono la bright pink, lucida, e numerose alternative ‘artistiche’. Una borsa over the top da usare in occasioni speciali.

Il momento migliore per sfoggiarla: quando il cocktail è un momento formale, come il vernissage di una grande mostra.



GUCCI JACKIE - Versatilissima borsa a spalla in tessuto logato GG, con gli iconici colori della maison e il morsetto, la Jackie è stata rinominata in onore della First Lady Jacqueline Kennedy Onassis. È la soluzione perfetta per chi vuole una borsa sobria, pratica e di lunga tradizione.

Il momento migliore per sfoggiarla: durante il tempo libero e le gite fuori porta, magari corredata da un foulard annodato alla tracolla.