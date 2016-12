19 gennaio 2015 Sei un tipo Tennis o Spirale? Scegli il tuo bracciale Le donne hanno una vera passione per questi gioielli: l’importante è scoprire qual è il modello più adatto alle diverse situazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - La passione per i bracciali è un vezzo molto diffuso tra le donne. Indosossateli come e quando preferite, l’unica raccomandazione è saperli dosare ed evitare gli eccessi. I modelli più adatti per il giorno sono i Bangles, i bracciali a molla e il braccialetto a maglia.

I BANGLES sono dei bracciali rigidi piuttosto grandi, rivestiti in svariati modi e di diversi colori, si abbinano facilmente con qualsiasi look e sono molto di moda.

I BRACCIALI A MOLLA sono i più versatili, dai più semplici realizzati con gli elastici ai più particolari realizzati con varie pietre o materiali pregiati, si prestano ad essere indossati in ogni occasione e con qualsiasi abbigliamento.

I BRACCIALETTI A MAGLIA, di solito in oro o argento, spaziano dai design semplici a catena a quelli più raffinati e impreziositi da pietre. Perfetti per qualsiasi look da giorno.

DI SERA e nelle occasioni importanti, invece, un bracciale prezioso vi renderà ancora più eleganti. ideali il tennis, la fascia di brillanti, il bracciale alla schiava, i cerchi o la spirale serpente.



Un gioiello elegante e senza tempo è il bracciale TENNIS, una semplice quanto preziosa fila di diamanti tutti uguali, incastonati uno di seguito all’altro in una montatura flessibile. Può essere in oro giallo, bianco, rosso, nero o in platino. Oltre che con i tradizionali diamanti -perfetti su un abito elegante- questo bracciale dal fascino intramontabile viene realizzato anche con pietre multicolore per un look quotidiano.

Sofisticata e ideale per le occasioni importanti, è la FASCIA DI BRILLANTI. Questo gioiello, indossato rigorosamente senza altri bracciali, impreziosisce qualsiasi abito da sera.

i CERCHI, invece, vengono di solito indossati combinati tra loro con diverse fatture o colori. Molto chic se abbinati tra loro in oro bianco, giallo e rosso ma rigorosamente delle stesse dimensioni.

IL BRACCIALE RIGIDO, detto alla SCHIAVA, spesso viene realizzato in oro o argento. Tra le lavorazioni più tradizionali, ricordiamo il ghiglioscé con incisioni millerighe, a chicco di riso o ondulate. Essendo un gioiello abbastanza vistoso, si suggerisce di non aggiungere altri gioielli.

IL BRACCIALE A SERPENTE ha una forma a spirale che ricorda una vipera con una pietra preziosa incastonata sulla testa o al posto degli occhi. Simbolo di femminilità, conferisce un’aria fatale. Ideale per dare un tocco di personalità ad un look da sera sobrio e dalle linee dritte.

Scopri una preziosa elezione di gioielli su privategriffe.com, il portale di second hand- first choice, con il migliore usato di alta qualità controllato e selezionato.