Sei piccolina? Scopri i look che ti slanciano

Altezza mezza bellezza dice il proverbio, ma i fatti spesso lo smentiscono. Sono tantissime le star di Hollywood che non spiccano per i loro centimetri , ma restano ugualmente un concentrato di bellezza e sensualità senza pari. Le “piccolette” tutto pepe del cinema e dello star system sono tra le donne considerate più belle e sexy del mondo: Amanda Seyfried e la latina Eva Longoria, la musa di stilisti e registi Scarlett Johansson e Rachel Bilson sono tra le attrici più short, ma anche Natalie Portman , la scoppiettante Kylie Minogue e la formosa Kim Kardashian non passano il metro e sessanta. Tutte loro risultano ugualmente favolose e riescono ogni volta a valorizzarsi al massimo con piccoli trucchi di look. Ecco le regole d'oro , poche e semplici.

PROPORZIONI - Gli abiti devono essere della taglia giusta: non abbondate con maglie maxi e jeans troppo bagghy.

Scegliete pantaloni aderenti a vita alta, che allungano la figura, ma non troppo corti. Se vi piace indossare gli stivali prendete spunto da Kim Kardashian, che nonostante non spicchi in altezza e magrezza, ottiene un bell'effetto con stivali alti e una gonna corta.

Anche i mini abiti sono adatti, piuttosto che vestitini lunghezza ginocchio.

Evitate di indossare tacchi troppo alti: anziché slanciarvi, si noterà la sproporzione.



COLORI E ACCESSORI - Anche la monocromia può esservi d'aiuto: indossare un completo dello stesso colore allunga la vostra figura più di uno spezzato. Anche i tessuti a motivi piccoli o verticali otticamente aggiungono centimetri.

Gli accessori devono sempre essere di dimensioni ridotte.

Scollature e spalle scoperte, magari con un bello chignon valorizzano altre zone del corpo distogliendo l'attenzione dalla statura.



DA EVITARE: Le gonne lunghe che arrivano sotto il ginocchio: tagliano immediatamente la vostra figura. Idem per bermuda e pantaloncini corti: così come pantaloni extra large che coprono le scarpe sono da evitare accuratamente.

Anche le zeppe troppo alte rendono la silhouette sproporzionata e gli stivali sopra il ginocchio accorciano la gamba: Steso discorso per i sandali con il cinturino grosso alla caviglia. No anche a righe orizzontali, maglie a contrasto con i pantaloni e accessori sproporzionati come occhiali da sole giganti e bracciali eccessivi.



Per il vostro shopping,visitate la selezione di capi proposti da privategriffe.com, il portale di acquisti online con il migliore second hand controllato e garantito.