Sei modi per essere sofisticata 24h/24h

Ci sono dei piccoli accorgimenti, che vanno al di là delle mode, dei momenti e dell’età di una donna, che, se adottati, garantiscono un aspetto sofisticato in ogni momento della giornata. Quali sono?



Unghie sempre curate: non è necessario (e nemmeno sofisticato) sperimentare la nail art nella sua accezione più pura, con tanto di disegni e applicazioni. Quello che conta è avere sempre uno smalto curato, non sbeccato e senza colori da party fluo. Mani e piedi curate sono un biglietto da visita non indifferente e vi faranno sempre sentire in ordine.



Contro ogni tendenza di destrutturazione, comodità e morbidezza, anche quando non sapete dove girarvi per mettere insieme un look elegante, il segreto è puntare su una giacca strutturata e una borsa dalle linee rigide. Una borsa morbida, senza una forma o una struttura definita, non darà mai lo stesso effetto: pensate ad una hobo appoggiata sulla spalla.



Una acconciatura curata: siamo tutte d’accordo che raccogliere i capelli in un veloce chignon spettinato non è la stessa cosa di dedicare qualche minuto alla cura di una pettinatura più ordinata e composta. Personalmente, trovare 5 minuti da dedicare alla messa in ordine di una bella treccia o di una pettinatura più definita, mi fa sentire in ordine per tutta la giornata, con quel tono in più.



Orecchini e rossetto: la combo perfetta. Labbra colorate e un punto luce o una composizione di orecchini incorniciano il volto in un disegno che racconta immediatamente che siete una donna che ama curare ogni dettaglio.



Un abito nero: classico e sempre perfetto, è il passe-par-tout di ogni donna. Quando in dubbio, scegliete lui.



Gioielli semplici e dettagli neutri: non è necessario indossare gioielli vistosi ed elaborati. Per risultare sempre sofisticata bastano dei classici. Orecchini con le perle, braccialetti sottili, fili dorati come collane, orologi senza tempo.



Risultare sofisticata in ogni momento è davvero semplice: bastano poche accortezze e un po’ di semplicità, senza tuffarsi nel mondo volubile della moda che cambia ogni mese e che, spesso e volentieri, negli ultimi tempi, ha poco di raffinato.

