Se cambi aspetto, cambi anche un po’ la tua vita

Riguardando le vecchie foto potremmo tutte avere un guizzo di orrore per quelle scelte che davvero “ma come mi è venuto in mente”. Consoliamoci: anche le star attraversano queste fasi della vita. Se guardiamo i loro cambiamenti radicali, potremmo in alcuni casi non riconoscerle del tutto.



La nostra vita è un cambiamento continuo, un miglioramento in divenire. Allora, se davvero si vuole andare avanti, migliorare, cambiare, basta un piccolo tocco, un input da cui partire per darci la spinta.



- Un nuovo taglio di capelli: sono il tratto distintivo delle donne, quello che ci rende uniche, il movimento che crea la nostra aura. Per questo devono essere sempre curati. Per questo se il nostro mood cambia, loro cambiano con noi. Chi non ha mai azzardato un nuovo taglio o un nuovo colore dopo una delusione, un momento difficile o semplicemente un grande cambiamento?



- Un nuovo guardaroba: è capitato a tutte di non riconoscersi più negli abiti che occupano il nostro armadio. Un cambiamento di taglia, un nuovo stile, un nuovo lavoro o un nuovo ambiente dove abitare possono influenzare il nostro modo di approcciarci alla moda. Scegliere il look giusto per noi ogni giorno, quello che ci fa sentire noi stesse ma sempre nuove, è davvero importante. Non sottovalutate mai il potere di un abito che può farvi sentire sicure di voi stesse ad una riunione importante.



Un nuovo look, sotto tutti i punti di vista, può portare davvero grandi cambiamenti nella vita: un nuovo mood, nuove persone da conoscere, nuovi posti da visitare. L’aspetto esteriore non è tutto, è vero, ma è pur sempre il nostro biglietto da visita.



