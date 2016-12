26 febbraio 2015 Se ami la tua borsa, scopri come sfoggiarla Mai farla penzolare senza vita, ma abbracciala come un tesoro; la moda impone di portarla sulla spalla o piegata in due Tweet google 0 Invia ad un amico

12:46 - Monsieur Saint Laurent diceva che non c’è niente di più brutto di una borsa che penzola senza vita nelle mani di una donna.La borsa è forse l’accessorio più importante del look e deve vivere nelle vostre mani. Che sia una piccola borsa a spalla, una shopper, una borsa importante o una clutch da sera, costosa o meno, c’è sempre un modo per valorizzarla al massimo.

Qual è il segnale di una borsa poco costosa? Le parti metalliche cheap. Quindi se non avete budget per l’ultima Celine, optate per una borsa abbordabile con inserti metallici ridotti ai minimi termini; in questo il trend minimal del momento vi aiuterà. La borsa minimal ha il vantaggio di sembrare subito più lussuosa e se volete darle un tocco da trend-setter, prendete spunto dalle fashion blogger, che spesso utilizzano borse low-cost strette tra le mani come fossero importanti pezzi da collezione. L’attitudine è tutto.



Avete già qualche it-bag comprata da un po’ e non riuscite a stare dietro a tutti i trend della moda? Reinventate il modo di portarla, per farla sembrare una nuova borsa. Indossata in un abbraccio o portata come un pacco prezioso, sotto braccio, come ci insegnano gli stilisti durante le sfilate. Se la borsa è una piccola pochette, potete portarla al polso o stretta in una mano insieme al cellulare.



Se siete indecise tra maxi e micro, non rinunciate a nulla e fate come Chiara Ferragni, che indossa una Peekaboo Fendi mini su una Peekaboo.



L’epoca in cui la borsa si portava appoggiata al braccio è finita: la borsa si porta sulla spalla, se i manici lo consentono, o a mano, ma solo se si tratta di una borsa che parla da sola, come la Birkin, che rigida e importante, non ha bisogno di essere messa in mostra: arriva comunque prima lei di tutto il resto del look.

Lo stesso vale per le borse coloratissime: si presentano da sole, a voi scegliere un look che la lasci in risalto completamente, basico o total black.



Piegata in due è il nuovo e ultimo trend: immaginate di passare dalla vostra giornata ad un evento improvviso: piegate in due la vostra hobo e trasformatela in maxi pochette, come ci ha insegnato Stella McCartney con la Falabella 3 catene, che si trasforma in una mossa ed è perfetta day&night.



