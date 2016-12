Scollature profonde: per molte, ma non per tutte

Le scollature profonde e sexy piacciono davvero a tutti, donne e uomini, soprattutto a questi ultimi. Però attenzione: va bene vestirsi per piacere anche agli altri, va bene farlo per cercare di attirare l'attenzione, però occhio a indossare qualcosa che ci possiamo permettere davvero. Le scollature profonde non sono per tutte e questo è facilmente immaginabile: se non sei super sicura di te stessa, forse è meglio evitare di stare tutta la sera con l'aria preoccupata per un abito che si sposta, scopre, copre e chissà cosa può mostrare. Se il vostro seno non è esattamente una sfida alla forza di gravità, fors e il risultato non è dei migliori. Ricordatevi che con le scollature profonde difficilmente si riesce ad indossare un reggiseno che sostenga.

Questo vale per un seno grande come per uno piccolo: per essere messo in mostra, deve essere bello e sostenuto. Il fatto che abbiate un seno davvero prosperoso non sempre gioca a vostro favore: anche se le scollature sono particolarmente adatte a chi ha qualcosa da mostrare, quando il seno è troppo il risultato potrebbe essere volgare. Fate attenzione.



Se rientrate nella categoria delle “piatte” (come me per altro), la scollatura profonda è concessa, a patto che non siate davvero scheletriche (non come me) e che invece di mettere in mostra il decoltè mettiate in mostra le ossa: mia nonna mi insegna che agli uomini piace sempre vedere un po' di carne.



Ultima attenzione da prestare: le smagliature. Lo so, è un argomento spinoso. Però le nostre peggiori nemiche possono comparire anche sul seno. Se ci sono, è meglio rassegnarsi e non mostrarle a tutti i costi attraverso una scollatura che dovrebbe essere mozzafiato.



Detto questo, è bene piacersi sempre e vestirsi per se stesse, non certo per gli altri!