Sciarpa: cinque modi originali per indossarla

13:08 - Strumento essenziale per ripararsi dal freddo, la sciarpa è sempre un piccolo rebus. Esiste una maniera corretta per indossarla? La risposta è no: l’importante è che si accordi al vostro stile e alla vostra personalità. E non c’è nemmeno bisogno che impariate tutti i nodi possibili con cui strizzarla, quella è roba da prestigiatori. Ecco piuttosto cinque modi semplici e variegati di portarla che faranno al caso vostro:

1- ALL’EUROPEA - Il nodo europeo può essere indossato più o meno morbido; in ogni caso conferisce una certa compostezza dell’insieme.

a. Piegate la sciarpa in due e infilatela dietro al collo, in modo che ricada sul petto

b. Prendete l’estremità con i due bandoli liberi e infilateli uniti dentro al buco sotteso dall’altra estremità

c. Tirate a piacere (e insieme) i due bandoli in modo da far risalire il nodo attorno al collo

Ideale da infilate sotto una cappotto o per riempire la scollatura di una giacca elegante.



2- NONCHALANT - Due semplici mosse e sarete pronte: questa modalità è la preferita dalle più giovani, anche per l’aria sofisticata che conferisce senza dare l’idea di averci speso troppo tempo.

a. Indossate la sciarpa attorno al collo in modo che le due estremità ricadano lungo la schiena.

b. Incrociare le estremità dietro al collo e portatele davanti

Ideale a completamento di un look casual, come un paio di jeans e una giacca semplice.



3. BOHEMIEN - Il nodo è complesso da realizzare ma l’effetto, piuttosto esotico, è di sicuro impatto scenico. Consigliato agli spiriti eccentrici.

a. Piega la sciarpa a metà e fai dei nodi alle estremità.

b. arrotola la sciarpa e chiudila ad anello, quindi indossala attorno al collo come una collana.

c. Incrocia la sciarpa dietro al collo.

d. Porta le estremità annodate davanti passandole sopra la testa.

e. Infila la parte annodata tra il collo e la parte di sciarpa che avvolge il collo.

f. Infine allarga i drappi disponendo a piacimento il tessuto.

Ideale da portare con una giacca in velluto a coste o un lungo cappotto dalla linea asciutta.



4. A DRAPPO - Fa il verso a iconici look maschili come quelli sfoggiati da Marcello Mastroianni o Humphrey Bogart. Nessun nodo è richiesto, per cui non c’è molto da lavorarci, occorre solo porre attenzione alla scelta della sciarpa: in questo caso deve essere di alta qualità e filato sottile, in cashmere o mohair di preferenza.

a. Indossate la sciarpa portandola dietro il collo.

b. Lasciate che le estremità ricadano naturalmente sul petto, facendo attenzione che siano simmetriche nell’estensione

Ideale con montgomery o giacconi e cappotti doppiopetto sopra al ginocchio portati aperti. In generale funziona bene su capi dal taglio maschile.



5. TUCKED IN - Per certi versi ricorda la modalità a drappo, ma l’effetto finale è squisitamente femminile grazie all’escamotage di una cintura che trattiene i bandoli e sottolinea la vita. Sono perfette le cinture molto sottili, oppure sceglietene una decisamente alta.

a. Indossate la sciarpa portandola dietro il collo e aprendola bene sulle spalle in modo che le copra a mo’ di scialle

b. Lasciare che le estremità ricadano sul petto, facendo attenzione che siano simmetriche nell’estensione

c. Bloccate i due pannelli con la cintura (assicuratevi che la sciarpa sia sufficientemente lunga da proseguire oltre la linea della vita)

Ideale indossata su giacche avvitate con baschine che coprono appena l’anca.



