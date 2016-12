Scarpe nuove: come capire se ti faranno male

12:33 - “I tacchi alti sono piacere e dolore” dice Christian Louboutin, designer e guru dello stiletto dalla suola rossa. Ed è proprio così: è una relazione di amore-odio, siamo sempre divise tra la bellezza di una scarpa a tacco alto e il dolore della mattina dopo. Allora come si fa? Evitarli per noi donne è impossibile, nessuna può rinunciare all’effetto ultra-femminile immediato di 12 centimetri ai piedi. Basta essere smart nell’acquisto!

In genere i produttori inseriscono un’imbottitura nella zona del tacco o del retro-tallone, in modo da mantenere la forma. Optate per scarpe in vera pelle o camoscio, più morbide e adattabili ai movimenti del vostro piede. Una scarpa in materiale sintetico ha più probabilità di farvi male.



La frase più dolorosa che noi donne possiamo sentire in un negozio è “il suo numero è terminato”, è vero, ma ricordate che il dolore è garantito se le scarpe sono di una misura troppo piccola, quindi non comprate a tutti i costi una scarpa se non è della misura giusta. Deve sempre esserci un po’ di spazio tra la parte frontale interna della scarpa e la fine del vostro dito più lungo: in questo modo permetterete al piede di muoversi senza sfregare all’interno e obbligare le dita a contorsioni da Circque du Soleil.



Provare bene le scarpe all’interno del negozio è fondamentale: non alzatevi solo in piedi sui tacchi, ma fate una passeggiata anche al di fuori dell’area, che è fatta apposta per rendere confortevole la prova.



Provate a chiudere gli occhi e lasciate al tatto le sensazioni: ad occhi chiusi aumentano gli altri sensi e riuscirete a focalizzare l’attenzione sulla sensazione che la scarpa crea ai vostri piedi. Cercate di capire se ci sono punti di pressione, segno di futuri dolori e vescichette.



Zeppe, plateau e tacchi non vertiginosi funzionano per evitare la pressione e non procurarvi dolore senza rinunciare ad un po’ di altezza.



Altro accorgimento: acquistate a fine giornata. I piedi infatti tendono a gonfiarsi durante il giorno e potrebbe capitarvi di comprare una scarpa che invece la sera vi starà stretta.



Ultima ma non meno importante dritta: le scarpe di buona manifattura (purtroppo anche un po’ più costose) sono certamente più comode e stabili, anche per la vostra postura!



