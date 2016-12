Scarpe: le it-shoes da cerimonia

Se il matrimonio è in città sarà bene optare per un tacco, alto o medio che preferiate. Sono perfette le decolletè nei colori metallizzati, le scarpe glitter (meglio se il matrimonio si svolge di sera) come quelle di Christian Louboutin o Miu Miu.



Se il matrimonio è in una location esclusiva, come un castello, una villa d’epoca o similii, il consiglio è quello di mantenere la preziosità nei dettagli: in questo caso saranno perfette scarpe gioiello o decorate, come quelle di Renè Caovilla, veri e propri pezzi d’arte;



Se il matrimonio si svolge in campagna, sulle colline in qualche tenuta o agriturismo, siete autorizzate a tralasciare il tacco per un più comodo sandalo piatto, ovviamente gioiello. Non volete rinunciare all’altezza ma non volete un look troppo carico? Optate per un sandalo neutro, come quelli di Yves Saint Laurent;



Se il matrimonio si svolge di sera e il dress code richiede un abito lungo o da cocktail, saranno perfetti dei sandali gioiello, come quelli di Jimmy Choo;



Se invece avete la fortuna di essere invitate ad un matrimonio sulla spiaggia, magari nella bellissima isola di Formentera, lo stile hippie è d’obbligo e le espadrillas una comodità necessaria!



