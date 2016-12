San Valentino: tre look romantici

07:00 - “Che cosa fate a San Valentino?” La prima domanda è questa. La seconda è “Cosa ti metti?”. E non dite che improvvisate perché nessuno ci crede. Al nostro fidanzato vogliamo bene tutti i giorni, ma San Valentino è un giorno un po’ speciale per gli innamorati e il look deve essere assolutamente azzeccato.

Se il vostro appuntamento è una cena a lume di candela nel miglior ristorante della città, puntate su un look romantico e raffinato, magari con un abito in pizzo, come quelli di Valentino. Il tacco alto è obbligatorio, così come il trucco: il rossetto rosso non può mancare! Puntate su gioielli delicati, come orecchini punto luce o una collana raffinata. Una piccola pochette da sera completa il look.



Se invece il vostro lui ha optato per un weekend fuori porta, che sia La Ville Lumiere o la romantica Verona di Romeo e Giulietta, la questione si complica. Non disperate: easy chic per visitare le bellezze della città di giorno, elegante la sera, dove potrete osare con un abito lungo, magari da sdrammatizzare con un giubbino in pelle, o una tuta elegante. Se preferite un abito corto, potrete osare anche con i colori, rosso per primo.



Se invece siete single, inutile chiudersi in casa a rimuginare: organizzate una serata fuori con le amiche all’insegna del divertimento. Potrete osare con look sexy, abitini attillati, scollature e tacchi vertiginosi che faranno girare la testa a tutti quelli che vi incontreranno! E chissà che non sbocci anche un amore?



Qualsiasi sia lo stile del look che sceglierete, non dimenticate le regole fondamentali:

1 ogni centimetro di tacco è un chilo in meno;

2 se scegliete la scollatura, le gambe devono essere coperte, se invece preferite scoprire le gambe, scegliete di nascondere il décolleté.

3 L’intimo deve essere impeccabile

4 Il sorriso è l’accessorio più bello che potete indossare.



Per comporre il tuo look ideale visita la selezione di privategriffe.com, il portale di acquisti second hand-first choice.