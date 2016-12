San Valentino: il regalo giusto per lui

10:46 - Come si fa a trovare il regalo giusto di San Valentino per il nostro lui? Semplice: basta analizzare la situazione! Se non sapete davvero dove andare a parare, iniziate delineando il perimetro della vostra relazione. Ci dà una mano in questo delicato compito privategriffe.com, il portale di vendita second hand - first choice,con il migliore usato di alta qualità controllato e selezionato.

Uscite da poco? Passione alle stelle? Scegliete un intimo per voi tutto pizzo e trasparenze: apprezzerà sicuro anche se il regalo non è specificamente per lui.

Se la vostra storia ha già fatto qualche passo avanti, scegliete qualcosa che lo stupisca, che gli faccia capire che vi piace tutto ma tutto di lui: l’abbonamento alla squadra del cuore dice “mi piaci anche se la domenica mi abbandoni per l’Inter”.

Se il vostro lui è meno per il calcio e più per la tecnologia, optate per qualche accessorio hi-tech o ad una cover per smartphone, un porta pc da lavoro o un porta iPad.



Lui è più vanitoso di voi? Puntate su qualcosa che arricchisca il suo look e lo renda super fiero: una bella cravatta di Hermes, gemelli preziosi, un portafogli di classe.

Se il vostro lui è ormai diventato un pantofolaio che passa le serate sul divano, optate per un regalo che lo risvegli dal torpore: un bel week end fuori porta, o un giubbotto da moto nuovo che gli faccia tornare la voglia di tirarla fuori dal garage e portarvi a fare un giro di adrenalina, proprio come i primi tempi.



