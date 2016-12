Rimpatriata di classe? Ecco cosa indossare

Se l’appuntamento è in un lounge bar super cool della città, puoi anche sfoderare il vostro look sexy: magari una bella tuta elegante con un po’ di scollatura e un tacco alto. Colpirai sicuramente l’attenzione dei maschietti e l’invidia delle ragazze, quelle a cui non stavi simpatica e che si sentivano sempre meglio di te. Stiamo a vedere come sono invecchiate loro, dai.



Se la classe ha preferito ritrovarsi per una cena in un ristorante, valuta bene l’ambiente prima. Scegli un look alla moda, ma che non sia né troppo né troppo poco per la location. Parola d’ordine è sobrietà: non vorrai mica che credano che non hai saputo valutare l’occasione e hai voluto strafare? O che sei sempre la solita del liceo, struccata e vestita svogliata. Non sia mai!



Un aperitivo senza impegno dopo il lavoro: in questo caso potrai presentarti come “quella che sei diventata”, con il tuo look professionale e neutro. Certo, magari porta nella borsa i trucchi per dare una ritoccata prima di scappare fuori dall’ufficio e infilati un tacco, se al lavoro non sei solita portarne.



Assolutamente da evitare: non replicare il look che avevi al liceo, anche se ti sembrava funzionare. Quegli anni sono passati e i gusti sono cambiati. Non è detto che se piacevi tantissimo all’epoca, sia lo stesso ora e viceversa.



Non scegliere look fuoriluogo, trucco eccessivamente carico o tacchi troppo alti sui quali non sai camminare. L’importante è cercare di non essere una persona diversa da quella da quella che siete: oltre al look, puntate sulla vostra simpatia e intelligenza. Sarà il miglior cambiamento che noteranno.



