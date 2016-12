5 gennaio 2015 Regali indesiderati? Vendili e crea un tuo piccolo capitale Diventando seller ti liberi di oggetti doppi o non graditi e crei un tuo gruzzoletto da spendere per quello che ti piace Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Come fare a trasformare un dono indesiderato in qualcosa di apprezzato? Vendendolo su Privategriffe.com! Con il ricavato potrete comprare quello che più desiderate.

Ecco come vendere su Privategriffe.com:



1. Basta iscriversi al sito e creare un profilo dove mettere in vendita i capi e gli accessori inutilizzati.

2. Fotografate gli articoli che volete mettere in vendita facendo in modo che si vedano nella loro interezza e che si possano leggere chiaramente i dettagli che contano (l’etichetta, le chiusure, lo status del materiale, eventuali difetti…)

3. Il profilo online è un vantaggio: oltre alla visibilità sul sito di Privategriffe, potrete promuovere i vostri capi e accessori anche sui social network (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest…) con descrizioni semplici, immagini chiare e definite e #hashtag.

4. Scegliete il prezzo e iniziate subito a guadagnare! Privategriffe.com penserà a tutto il resto: ritiro e consegna degli articoli venduti, pagamenti sicuri e possibilità di reso.



Pronte a “riciclare” i vostri regali di Natale? Registratevi e scoprite come si fa.