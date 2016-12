Questioni di look: la grinta dei bikers

06:00 - Ormai sulla cresta dell’onda tra i trend degli ultimi anni, i bikers, gli stivali stile motociclista, da qualche stagione sono diventati i nostri migliori amici e nessuna di noi è disposta a rinunciarvi.Compagni fedeli, comodi, versatili, la giusta via di mezzo tra le sneakers e uno stivale alto al polpaccio ed ingombrante (e se vogliamo non così giovanile), sono i sostituti perfetti dei tacchi quando proprio non ce la sentiamo di metterli. L’immagine rock e un po’ ribelle di questi stivali li hanno fatti amare da tutti, celebrities comprese, da quelle nostrane a quelle oltreoceano

La nostra Melissa Satta, fan delle scarpe basse, li indossa borchiati per una giornata di shopping a Milano, con un jeans basic, una t-shirt bianca e giubbino in pelle. Occhialoni da diva e borsa Celine completano il look.



Anche la ex Velina Federica Nargi, fidanzata del calciatore Alessandro Matri, li sceglie per un look da giorno, questa volta con un abito in cotone lungo e lineare, un cappotto semplice e borsa di Balenciaga, che ben si intona allo stile motorcycle dei bikers.



A conferma della loro versatilità, Miranda Kerr, ex angelo di Victoria’s Secret, indossa un romantico abito floreale che rende grintoso con lo stivaletto borchiato e una borsa di Givenchy.



Sempre chic e impeccabile, Olivia Palermo è famosa per non sbagliare mai un look. Anche questa volta fa centro con un outfit classy e casual: pantalone scuro, maglione nero aderente, pelliccia e bauletto a contrasto. Ai piedi dei comodi biker boots con fibbie che spezzano la seriosità e la fanno stare sicuramente più comoda che su un paio di tacchi durante le sue intense giornate da socialite Newyorkese.



Il bello dei bikers è che non hanno stagione e sono perfetti in pieno inverno ma anche in piena estate: la bella Belen Rodriguez li indossa per lo shopping estivo,con uno short di jeans a vita alta e maglia smanicata.



Quando siete nel dubbio e non volete osare troppo con le scarpe, i bikers sono la risposta al vostro look.

