Prova il look in stile “The Vampire Diaries”

La protagonista, Elena Gilbert, è una ragazza dal look semplice, ma dal carattere forte: indossa il più delle volte jeans, maglietta e chiodo di pelle. Per lei l'outfit giusto è firmato JBrand.



Ma la protagonista, Nina Dobrev, interpreta anche la versione cattiva di Elena, Katherine. Il look di Katherine è decisamente più aggressivo, proprio come il suo personaggio: un vampiro con pochi scrupoli. Per lei abbiamo pensato ad un look total black in pelle griffato Givenchy.



Le vicende di Elena e Katherine si intrecciano con quelle dei bellissimi fratelli Salvatore, due vampiri uno opposto all'altro, ma entrambi innamorati di lei: Damon è sexy e spietato, ma con un grande cuore. Il suo look da “belloccio” si addice bene a Philipp Plein. Stefan è invece il fratello moderato, che cerca di sistemare i guai di Damon. Più classico ma sempre alla moda, per Stefan abbiamo scelto Dolce&Gabbana.



Altra protagonista femminile è la bionda Caroline, popolare cheerleader e nota rompiscatole. Il suo look si compone per lo più di abitini svolazzanti e colori chiari. Per lei abbiamo scelto Gianbattista Valli.



Bonnie è l'amica di Elena che scopre i suoi poteri da strega: il suo personaggio emerge piano piano nella serie anche attraverso il look: per lei che spesso usa abiti colorati e stampati, abbiamo scelto un look Alexander McQueen.



Jeremy è il “fratellino” di Elena, inizialmente problematico, ma intelligente e curioso, il suo carattere si scopre piano piano. Il suo look è spesso sportivo e per lui abbiamo pensato a Dsquared.



L'ultimo dei personaggi maschili principali della serie è Tyler, che scoprirà la sua natura da lupo mannaro. Atletico e bello, anche lui sempre in bilico tra un look sportivo e uno da belloccio, non poteva che essere vestito Bikkembergs.



Risvegliata dopo centinaia di anni, Rebekah entra come un tuono nella serie a sconvolgere gli equilibri tra gli amici. Il suo look è spesso composto da pizzi e abitini bianchi, le abbiamo quindi associato un look Chloè.



Per il tuo shopping in stile dark, visita la selezione di proposte firmata privategriffe,com, il portale di acquisti online con il migliore usato controllato e garantito.