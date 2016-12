Professione fashion blogger: ecco le più seguite

In cima alla lista, con quasi 4 milioni di follower c'è la bandiera italiana Chiara Ferragni, che dal suo blog The Blonde Salad è arrivata in alto, anzi in vetta. Scelta dalle case di moda di tutto il mondo come testimonial, seguita in tutto il mondo, ormai imprenditrice, macina chilometri in giro per il mondo. Sul suo instagram potete trovare meravigliose immagini dei suoi viaggi, ispirazioni per i vostri look e tanti eventi.



Altra amatissima italiana è Chiara Biasi, nata come lifestyle blogger, con il suo instagram ci mostra la movida milanese ma non solo: si divide tra Formentera, Londra, i locali del Veneto e le beauty spa.



Dal sud con furore arriva invece la giovanissima Chiara Nasti. Bella e verace, i suoi look sono quelli di una studentessa, ma non mancano le collaborazioni con i brand e i viaggi, che sembrano il vero trend dopo la moda.



Decisamente più legata al mondo della moda, del design, degli eventi milanesi e parigini, è la ex modella Candela Novembre, che sul suo instagram si divide tra scatti quotidiani insieme alle sue bimbe e eventi mondani o di charity.



Le insider della moda continuano e tra le blogger/giornaliste troviamo dal team della rivista Grazia Erika Boldrin, che ci mostra tutto il dietro le quinte del mondo della moda ma non solo: con il suo account instagram potete fare un tour delle città più belle.



Decisamente fuori dagli schemi e dai canoni di bellezza comuni, Eleonora Carisi è una blogger italiana affermatissima e cercata dai brand: anche con lei moda, food, viaggi ed eventi non mancano mai!



