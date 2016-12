Piccole star crescono: il look dei figli famosi delle celebrities 

Lourdes Maria, 19 anni, figlia della regina del pop Madonna e di Carlos Leon, che in tenera età non sembrava destinata a superare la madre in bellezza, oggi è cresciuta ed è davvero una bella ragazza. Il suo stile, un po' dark un po' rock, è quello di tutte le ragazzine: shorts, leggings e vestitini. Vicino alla più famosa mamma, che tutto dimostra fuorché i suoi 56 anni, Lourdes sembra più la sorellina che la figlia.



Tutti conosciamo Johnny Depp, ma in pochi sanno che la sua bambina, Lily Rose Depp, figlia avuta da Vanessa Paradis, è ora la nuova giovanissima musa di Chanel. La sua aria “francese”, delicata, quasi angelica, la rende perfetta ad incarnare l'ideale di donna a cui si ispira il brand francese. La somiglianza di Lily Rose con la mamma è straordinaria, ma c'è qualcosa nel suo sguardo che ricorda il padre.



Steven Tyler, stella del rock e voce degli Aerosmith, ha una figlia bellissima, ormai grande, che lo ha anche reso nonno. Liv Tyler, diventata famosa per la sua parte nel film Armageddon e successivamente scritturata per Il signore degli anelli, è di una bellezza rara. Il suo viso ricalca i tratti del padre, i suoi capelli neri incorniciano un volto angelico con occhi di ghiaccio. Il suo look è semplice, elegante, mai eccessivo.



Sempre per restare in tema di rockstar, la meravigliosa figlia di Mick Jagger, Georgia May Jagger, è una modella famosa ed affermata: il suo tratto distintivo è quel solco tra gli incisivi e un volto davvero particolare, oltre alla sua bellezza disarmante. Il suo look si ispira sempre un po' al rock, anche se non perde occasione per sfoggiare la sua vena da it-girl.



Simon Le Bon è stato un vero e proprio sex symbol, adorato non solo per la sua musica ma per la sua bellezza che, ad essere oneste, è decisamente sparita con gli anni. é invece in continuo aumento la bellezza della figlia, Amber Le Bon, modella dai lunghissimi capelli e dallo stile rock-chic.



