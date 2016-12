Party dress: i “classici” che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio

07:00 - Siamo nel pieno delle stagione delle feste natalizie: le cene e le serate eleganti sembrano non finire mai, con l’apice nella sera del veglione di Capodanno. Meglio dunque avere un armadio all’altezza della situazione, con pezzi semplici ma cool, come una gonna plissé dai colori accesi che si accompagna perfettamente sia a una maglia nera in lana rasata, sia a un top paillettes. Oppure potrete ricorrere ad abiti da cocktail o da sera, a seconda della formalità dell’evento.

Ecco la lista di abiti che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio:



IL TUBINO NERO - Non ci stancheremo mai di sottolineare quanto sia essenziale avere un abito di questo tipo. Non è necessariamente un abito da sera, ma funziona alla perfezione se l’evento non richiede di rispettare una particolare etichetta e vi permetterà di passare direttamente dagli appuntamenti di lavoro del giorno alla cena mondana. Bastano pochi accorgimenti: un collier prezioso o un colletto ricamato di perle, una pochette gioiello e sarete pronte.



L’ABITO CON SCOLLO A V - Scegliete se preferite la scollatura davanti o dietro, ma ricordate che un tubino nero con uno scollo a V, anche profondo, è sempre un passepartout per le serate speciali, soprattutto se non volete passare inosservate. Da abbinare a un gioiello sottile e scintillante, come un lungo pendente.



L’ABITO DI PIZZO - Perfetto al ginocchio o poco sotto, a maniche lunghe e girocollo oppure, per un effetto ancora più raffinato, a dolce-vita. Scegliete il pizzo in una tonalità adatta a voi: tinte mielate per le more, nero per le rosse e toni petrolio o bordeaux per le bionde.



L’ABITO DA BALLO - Che abbia le maniche lunghe o corte, che sia scollato o castigato, a voi la scelta. Ma un abito con la gonna a ruota al polpaccio è ideale per le serate non troppo formali e magari danzerecce. Da indossare con una sottile cintura in vita: mai total black, via libera invece alle micro-fantasie.



L’ABITINO A TUNICA - Sopra al ginocchio, possibilmente con le maniche a tre quarti, l’abitino a tunica è una felice eredità dei tardi anni Sessanta e ne conserva quel sapore un po’ bohémienne. Le versioni ricoperte di paillettes o metallizzate sono perfette per le serate di festa tra amici o in discoteca. Non si accorda bene con i tacchi, ideale invece con degli stivali alla caviglia.



L’ABITO LUNGO DA GRAN SERA - Nell’armadio dovete avere almeno un pezzo per le serate di gala, quando la regola è indossare il lungo. Il classico abito da gran sera è sempre piuttosto sexy: in tulle, morbidamente drappeggiato e variamente scollato, funziona sempre. Ma se è inverno, potrete scegliere anche una versione castigata come un vestito in velluto accollato a maniche lunghe, da preferire in colori intensi come il blu notte, il prugna o il verde bottiglia. Indispensabile aggiungere gioielli.



L’ABITO BUSTIER - Il bustier è un iconico modello da cocktail se corto, mentre nella versione lunga fa molto “Notte degli Oscar”: è l’ideale per le serate in cui all’uomo è richiesto di presentarsi in smoking, come le serate di gala. Potrete sceglierlo con una gonna ampia oppure a colonna, a seconda del tipo fisico. Se il classico nero vi sembra scontato, puntate su colori brillanti che contrastino nettamente con la pelle.



