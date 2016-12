Pantaloni: a zampa sono i più trendy

Di jeans ultra aderenti, come i classici hippie, oppure a gamba larga, morbidi, in tessuti classici e versioni eleganti. Per questa primavera estate potrete dunque rispolverare i vecchi jeans a zampa che credevate di dove buttare, oppure potete optare per dei meravigliosi pantaloni a gamba larga, meglio se a vita alta, da indossare con tacchi rigorosamente altissimi.



A tal fine, vi segnaliamo alcune celebrities e alcuni look da cui prendere spunto.

Kendall Jenner li sceglie in seta rosa, con la vita alta, da abbinare ad un crop-top in tinta e scarpe a contrasto con i colori pastello. Olivia Palermo preferisce invece restare fedele all'idea originaria del pantalone a zampa e lo indossa in versione hippie con un maglioncino e un cappottino a frange multicolore, che richiama un po' lo stile anni '70.



Se vi piace il jeans chiaro, solo e dico solo per le giornate di sole, provatelo abbinato ad una maxi-camicia bianca, cappello a tesa larga e maxi bag. Quando siete in cerca di colori e contrasti forti, potete scegliere un abbinamento tra colori complementari, come il rosso e il viola. Da valorizzare con accessori estrosi, mi raccomando.



Per chi non teme la prova in total white, l'icona da seguire è Kim Kardashian, che porta il pantalone a gamba larga abbinato ad un maxi-gilet, vero trend della primavera.

Gigi Hadid riesce dove essere umano non arriverebbe mai: indossare un pantalone a palazzo con una t-shirt rubata al barista e arrotolata come quando fa caldo in bicicletta. Se volete, provateci, ma il risultato non è assicurato.



