Modelle generazione Instagram: lasciati ispirare dai loro look

Chi di voi, scorrendo Instagram ogni giorno, non si sofferma almeno un po' sull'account di Taylor Swift & company per s birciare un po' i look e un po' come si vive da modella ventenne ultrafamosa?

Perché la nuova generazione di modelle è quella di Instagram, delle amiche della pop star che sono, dopo Beyoncè, le più seguite al mondo, con milioni di followers. Ma chi sono queste bellissime che fanno parte dello squadrone?



Prima fra tutte, la modella più pagata dell'anno, Gigi Hadid. Biondissima, sguardo dolce e gambe chilometriche, è una delle migliori amiche di Taylor, nonché testimonial Guess, Dolce&Gabbana, Tom Ford, Max Mara, Donna Karan, Balmain e tanti altri. Il suo stile è giovane, a volte sportivo a volte super sexy, mai volgare.



Segue Karlie Kloss, angelo di Victoria's Secret, altissima e biondissima, con occhi di ghiaccio e uno stile decisamente accattivante, totalmente newyorkese. Ma gli angeli non sono finiti qui: infatti della compagnia di modelle della generazione Instagram fanno parte anche Jourdan Dunn, testimonial Balmain, Fendi e Chanel che ha partecipato anche ad un video della cantante Beyoncé e Behati Prinsloo, la bellissima moglie del cantante dei Maroon Five Adam Levine.



Ultima ma non meno importante, vera e propria rivelazione dell'anno, già considerata icona di street stile, è la sorellastra di Kim Kardashian, Kendall Jenner, altissima e morissima, totalmente lontana dalle più formose sorelle Kardashian, in pochissimo tempo è diventata modella richiestissima da tutte le più prestigiose case di moda, come Balmain, Givenchy, Saint Laurent e tanti altri.



